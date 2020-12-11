SUCUOĞLU: “JET KRİZİNDE SUÇLULAR KİMSE BİR AN ÖNCE AÇIKLANSIN”

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Faiz Sucuoğlu, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’den hatırı sayılır bir ismin araya girmesiyle UBP Kurultayı’nın 2’nci turunun tamamlanmadığını söyleyen Sucuoğlu, “Meraklısı girip her şeyi okuyup, öğrenebilir” dedi.

Jet krizi konusunda da değerlendirmelerde bulunan Sucuoğlu, “Ünal Üstel’e bakanlık verilmesi yerindeydi. Bir an önce suçlular kimse açıklansın ve suçsuz kişilerin adları ortalarda dolaşmasın. Ben ilk günden Ünal Bey’in bu işlerle ilgisi alakası olmadığını biliyordum” dedi.