Sucuoğlu, kabinesine gelen yorumları değerlendirdi

Sucuoğlu, seçim sürecinin öncesinde yaşanan zorluklara işaret ederek, “Bir partinin yaşayabileceği her türlü olumsuzluğu yaşadık. Bu bir mucizedir... Böyle bir ortamda, ana muhalefetin bu kadar eleştirdiği bir ortamda 6 milletvekille fark atmak, küçümsenebilecek bir şey değil” dedi.

Hükümet kurma çalışmaları kapsamında Cumhuriyetçi Türk Partisi’yle (CTP) çok sammi bir şekilde görüştüklerini söyleyen Sucuoğlu, “Geçmişi bırakalım, temiz bir sayfa açalım, güçlü bir gövde gösterisiyle, Meclisin yüzde 90 ile girelim, birbirimizden güç alarak, hızlı bir şekilde yapılması gerekenleri yapalım dedik ama onlar dış politikayı bırakıp, iç politikaya dönemediler” ifadelerini kullandı.

İhtiyacın Kıbrıs konusu ve ilkeler olmadığına da vurgu yapan Sucuoğlu, “Gelin el ele verelim, Kıbrıs konusunu unutalım. Eğer Kıbrıs konusu gündem olursa oturur konuşuruz. Bu halkın, büyük güçlü bir koalisyona ihtiyacı vardı” şeklinde konuştu.

CTP ile hiçbir konuya kapıyı kapatmadıklarını da söyleyen Sucuoğlu, “Görebildiğim kadarıyla, MYK ve PM’deki toplantılarda, özellikle Kıbrıs konusu ve Maraş konusunda o duruş hiç eğilmedi. Dış politikayı bırakıp, iç politikaya dönelim denmedi. Çok önemli bir fırsattı ancak kaçırıldı” diye konuştu.

Sucuoğlu, UBP’nin bu sıkıntılı süreçten zarar görmediğini, halkın zarar gördüğünü de dile getirerek, “Önemli olan halkımızdır. Dış politikayı biz tamamen başka tarafa koyduk...” dedi.

Halkın Partisi’nin (HP) ikili koalisyon hükümetinde ısrar ettiğini de hatırlatan Sucuoğlu, “27’ye sıcak bakmadık çünkü insanoğlu başımıza her şey gelebilir. 27 hep kritik olmuştur” ifadelerini kullandı.

“DEMOKRASİDE ÇARELER TÜKENMEZ”

UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinin son kurşun olduğunu ifade eden Sucuoğlu, Meclisteki aritmetiğe işaret etti, “Demokraside çareler tükenmez” dedi.

“HİÇ KİMSE ANNESİNİN KARNINDAN BAKAN OLARAK DOĞMAZ”

Sucuoğlu, kabinesine gelen yorumları da değerlendirerek, şunları söyledi:

“Yeni gelenler ilk önce Meclisin tozunu yutacak. Ben Parti Meclisi’nde de söyledim öncellikle komite ve Mecliste aktif olacaksınız. Belli bir süre sonra sizi kabineye koyacağız. 3 tane kadın milletvekilimiz var, İzlem Gürçağ Altuğra’nın istediği Meclis Başkanlığıdır. Meclis Başkanlığı için bir yarış olacaktır. Demokrasi gereği her zaman olur...”

Kritik bir süreçten geçildiğine vurgu yapan Başbakan Sucuoğlu, şöyle devam etti:

“Bu kabine Faiz Sucuoğlu kabinesidir. Sevabıyla, günahıyla sorumlusu benim. UBP bacağında önümüzdeki dönemlerde değişiklik olabilir. Ben PM’de de söyledim. Hiç kimse annesinin karnından bakan olarak doğmaz. Bizim olmazsa olmazımız; başarıdır, otoritedir, disiplindir ve halkın memnuniyetidir. Şikayeti yoğunlaşan bakanlıklarda gereği yapılacak. Bu kriterlerde yürüyeceğiz. Zaafiyet olursa gereğini yapacağız.”

“SANAL BET YASASI HAZIR, KRİPTO PARA YASASININ ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR”

Başbakan Sucuoğlu, hükümetin güvenoyu almasının ardından sanal betin yasallaştırılacağını, kripto para yasasının üzerinde çalışıldığını ve Forex yasasının hazırlanacağını söyledi ve tapu harçlarındaki yapılması gereken düzenlemelere de işaret etti.

Bir bakır madeninin mevcut olduğunu söyleyen Sucuoğlu, 1 milyar 550 milyon Dolarlık bir hacim olduğunu aktardı ve ihraç edilmesi konusunda çalışmaların yapılacağını ifade etti.

“Bunlar ilk etapta yapacaklarımız. Beklediğimiz şekilde devam ederse, önümüzdeki 8-10 aylık süreçte ülkeye 250 milyon TL’lik bir katkı girecek” diyen Sucuoğlu, pandeminin KKTC’nin tanınmasına büyük bir katkı sağlandığını ve ülkeye yatırım yapmak isteyenlerin sırada beklediğini aktardı.

“GÜMRÜK İNANILMAZ BİR ŞEKİLDE DENETLENECEK”

Yatırımcıları korkutmadan, hızlı bir şekilde bir çatı altında toplanacağını da belirten Sucuoğlu, 6 ay içerisinde e-Gümrük sisteminin tamamen kullanılacağını ve e-Devlet sistemine geçtikçe, kayıt dışılılığın azalacağını vurguladı.

“Gümrük inanılmaz bir şekilde denetlenecek” diyen Sucuoğlu, sanat bet yasasının hazır olduğunu, kripto para yasasın ise bitme aşamasında olduğunu, görüş aldıklarını kaydetti.

“YAP-İŞLET-DEVRET” MODELİ...

Dijital bankacılığın önemine de dikkat çeken Sucuoğlu, özellikle serbest bölgelerde ‘kıyı bankacılığı’nın oluşması için Türkiye Cumhuriyeti Kuyumcular Birliği ile görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Özellikle Yedidalga bölgesinde ‘yap-işlet-devret’ metodu kullanılarak, bir limanın inşasının gündemde olduğunu aktaran Başbakan Faiz Sucuoğlu, “Kıbrıs’taki coğrafi imkanlar diğer taraflarda yok. Buranın albenisi çok yüksek ve ziyaret eden çok ciddi bir ekip var. Bu teklifi sunmak için hazırlık yapıyorlar” diye konuştu.

Ülkede, Hint kenevirinin üretimi ve tıbbi alanda kullanımı kapsamında da Nisan ayında ABD’den profesörlerin geleceğini söyleyen Sucuoğlu, “Ben buna sıcak bakıyorum” dedi.

“ÜÇ FİRMA HAVA YOLU ŞİRKETİ KURMAYI PLANLIYOR”

KKTC’ye üç firmanın hava yolu şirketi kurmayı düşündüğünü de aktaran Sucuoğlu, başta Türkiye-Kıbrıs arasında olacağını ardından ise Rusya’dan charter seferlerin başlacağını aktardı. Sucuoğlu, “İki tanesi turizm şirketi, bir tanesi ise hava yolu şirketidir” ifadelerini kullandı.

“YAPAMAZSAK BU ÜLKE PERİŞAN OLACAK”

Sucuoğlu, “Radikal, korkusuz, elini taşın altına koyacak bir hükümet gerekiyor. Yapacağız başka çaresi yok... Yapamazsak, bu ülke perişan olacak” diye konuştu.

ABD’den bir enerji şirketi geleceğini de söyleyen Sucuoğlu, “Bize sunum yapacaklar. Kendi kendine dönerek, enerji üreten bir sistem” dedi.

“GİRNE ANTİK LİMANI’NIN İHALESİ TAMAM”

Sucuoğlu, Girne Antik Limanı’nın ihalesinin de tamamlandığını vurguladı.

“BİZZAT BEN GİDİP, DENETİM YAPACAĞIM”

Ülkedeki tüketim mallarındaki pahalılığa da işaret eden Sucuoğlu, şöyle devam etti:

“Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız. Bizzat ben süpermarketlere gidip, denetim yapacağım. Cezaysa ceza, kapatmaysa kapatma. Gerekirse rezil edeceğiz. Basından bu konuda destek istiyorum. Güvenoyunu alalım, ilk yapacağımız işler bunlar. Birlikte gideceğiz. Siz de şahit olacaksınız”

İLAÇ İHRACATINDAKİ SIKINTI İÇİN GİRİŞİM BAŞLATILACAK

Her sene Ocak ayı ile Şubat ayı sonuna doğru ilaçların zamlandığını ve sıkıntı yaşandığını aktaran Sucuoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin ihracat yasağından haberdar olmadığını, yarın gerekli girişimleri başlatacağını söyledi.

“BELEDİYE SAYISI 13’E DÜŞÜRÜLECEK”

Yerel seçimler hakkında da değerlendirmede bulunan Başbakan Faiz Sucuoğlu, 28 belediyenin sürdürülebilirdiği kalmadığını, belediye sayısının 13’e düşürüleceğini vurguladı.

“Hem belediyeler hem de halk rahat eder” diyen Sucuoğlu, gerekli çalışmaların yapıldığını dile getirdi.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI