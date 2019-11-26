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Sucuoğlu: Kadınlar çekinmesin, ilgili dairelere başvursun

26 Kasım 2019 Salı 14:59
Sucuoğlu: Kadınlar çekinmesin, ilgili dairelere başvursun

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası Kadın ve Çocuk Hakları Komitesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’nu ziyaret ederek, kadınlar ve çocuklara yönelik şiddet ve istismarın önlenmesi için öneri ve taleplerde bulundu.

Sendika Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sekreteri, Kadın ve Çocuk Hakları Komite Başkanı Ayşe Özdemirağ, 9 maddelik öneri metnini Bakan Sucuoğlu’na sunarak, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenemesi için devlet eliyle başvuru merkezleri ile kadın sığınma evlerinin yapılmasını istedi.

Konu ile ilgili müdahale ve tedavi edici programların düzenlenmesini de talep eden Özdemirağ, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin kadrolarının bir an önce tam olarak doldurularak çalışmalarına ivedilikle başlamasını temenni etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da, şiddetin normalleştirilemeyeceğini belirterek, “şiddet başladıysa devam eder, kadınlar hiç çekinmeden ilgili dairelere başvursun , ALO 183 ile polis 155 hatlarını arasın” dedi.

Kadının şiddeti kabullenmemesi gereğine dikkat çeken Sucuoğlu, “Lütfen bizlere ulaşın, bizler gereken her türlü katkı ve yardımı yapmaya hazırız” şeklinde konuştu.

Bakan Sucuoğlu konuşmasında kadın sığınma evlerini diğer bölgelerde açmayı hedeflediklerini de kaydetti.

Sucuoğlu, “Biz bunu ikinci büyük şehrimiz Gazimağusa’da açma hedefi koyduk. Bu konuda çalışmamız var inşallah önümüzdeki aylarda bunu gerçekleştiririz. Hemen arkasından Girne’ye geçeceğiz. Bu bütün ilçelerde hedeflediğimiz bir noktadır”dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sucuoğlu, kadına yönelik şiddetin sadece Kuzey Kıbrıs’ta olmadığını bunun global bir sorun olduğunu ifade ederek, ülkemizde 9 yılda 22 kadının cinayete kurban gitmesinin üzücü olduğunu söyledi.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin daha işlevsel olabilmesi için yasadaki eksikliklerin giderilmeye çalışıldığını da ifade eden Sucuoğlu, yasanın önümüzdeki hafta Başsavcılığa ardından da Bakanlar Kurulu ve Meclis’e sevk edileceğini belirtti.

Sucuoğlu, kadına yönelik şiddet ile çocuk istismarının önlenmesi için Lefkoşa Türk Belediyesi, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü ve SOS Çocuk Köyü’nün birlikte çalışmaya devam edeceklerini kaydederek, bununla ilgili protokolün önümüzdeki günlerde yenileneceğini söyledi. (BRT)

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