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Sucuoğlu: Kapatma değil birleşme sözkonusu çalışanlar mağdur edilmeyecek

Başbakan Faiz Sucuoğlu katıldığı bir etkinlikte bir soru üzerine belediyelerde gerçekleştirilen uyarı greviyle çerçevesinde yerel yönetimlerde ne düşünüldüğü konusunda açıklamada bulundu.

21 Mart 2022 Pazartesi 14:17
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Sucuoğlu: Kapatma değil birleşme sözkonusu çalışanlar mağdur edilmeyecek
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Sucuoğlu Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı’nın geri çekilmesi konusunda “geri adım diye birşey yok” dedi.

Başbakan Sucuoğlu, “ Bu sıkıntılı süreçte halkı toplumu daha fazla germe niyetinde olmadıklarını seçimlerin ertelenmesi önerileri çerçevesine yasal düzenlemelerin daha geniş kapsamlı veya daha detaya inerek diğer ilgili kesimlerinde de katılımıyla değerlendirilebileceğini ifade etti.

Sucuoğlu seçimlerin 6-8 ay ertelenebileceğini bu konuyu bugün parti başkanlarıyla oturup konuşacaklarını zorla birşey yaptırma niyetinde olmadıklarını belirtti.

Başbakan Sucuoğlu, 28 belediyenin sürdürülebilirliliğinin zor olduğunu belediyelerden bir kısmının ciddi mali krizle boğuştuğuna dikkat çekti.

Sucuoğlu, bazı belediyelerin kapanmasının değil birleşmenin sözkonusu olduğunu bu anlamda herhangi bir çalışanın işten durdurulması veya başka yere naklinin sözkonusu olmayacağını vurguladı.

Başbakan Sucuoğlu“ buradaki amaç birleşme ve daha güçlü olmadır Belediyelerin sürdürülebilirliliğinin daha güçlü şekilde ortaya konulmasıdır. Bütün amaç budur. Parçalanma yerine daha kapsamlı bütün olacak şekildedir düşüncemiz” dedi.

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