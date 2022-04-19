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Sucuoğlu: Karar Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ındır!

Başbakan Faiz Sucuoğlu hükümetin istifasını sunmasının ardından bir açıklama yaptı.

19 Nisan 2022 Salı 19:59
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Sucuoğlu: Karar Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ındır!

Sabah saatlerinde Maliye Bakanı Sunat Atun’un görevden alınma yazısını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sunduğunu anlatan Sucuoğlu, Tatar’ın kararı onaylamaması üzerine akşam saatlerinde hükümetin istifasını sunduğunu “Ya bizi görevden al ya da Sunat Atun’u” dediğini aktardı.

Hükümetin istifa kararının net bir karar olduğunun altını çizen Sucuoğlu “Karar Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ındır” ifadelerini kullandı.

Başbakan olarak çalışma arkadaşlarını kendisinin seçeceğine dikkat çeken Sucuoğlu “Hükümet ortaklarım ile kapsamlı bir değerlendirme yaptım. İstifa kararında tavrımız nettir. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ya bizim istifamızı onaylar ya da Sunat Atun’un görevden alma yazısını” dedi.

HABER KIBRIS

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