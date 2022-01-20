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Sucuoğlu: “Karma oy partiye ihanet edilerek yapılan bir eylemdir”

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

20 Ocak 2022 Perşembe 16:17
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Sucuoğlu: “Karma oy partiye ihanet edilerek yapılan bir eylemdir”
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ÖZEL HABER

23 Ocak Erken Genel seçimleri öncesinde Ulusal Birlik Partisi’ne büyük bir ilgi ve desteğin olduğunu kaydeden Sucuoğlu, tek başına iktidarın tam zamanı olduğunu söyledi. Sucuoğlu, “Tek başına iktidar şansını bir parti kolay kolay yakalayamaz. Bu avantajın halka ve ekonomiye yansıması da büyük bir fırsattır. Koalisyon sıkıntılarından kurtulmak için karşımıza büyük bir şans duruyor. Ben vatandaşlarıma buradan seslenmek istiyorum: Gidin mührünüzü vurun. Karmaya boşuna oyunuzu harcamayın. 2018 yılında 18 bin oy yandı ve bunun 14 bibi karma oydu. Bu defa da eğer karma kullanılırsa farklı bir manzara ile karşılaşmayacağız. Karma oy partilere değil kişilere yarar. Partileri düşünmeden partiye ihanet ederek kendini düşünerek yapılan bir eylemdir” dedi. 

Sucuoğlu, Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nın da seçimin hemen ardından değiştirilmesi gerektiğini kaydederek, “23 Ocak’tan sonra ilk yapılması gereken karma oyun kaldırılması ve barajın yüzde 8’lere yükseltilmesidir” ifadelerini kullandı. Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nda karma oyun kaldırılması için parti meclisimizde karar aldık ancak bu konuda diğer partiler ile bir uzlaşıya varamadık” şeklinde konuştu.

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