Sucuoğlu: Karma oyun kalkması için öneri götüreceğiz

Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi toplantısı sonrası açıklama yapan UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu hükümet kurma yetkisinin ve 9 Ocak’ta erken seçime gitme noktasında kendisine yetki verildiğini açıkladı.

Sucuoğlu, Parti Meclisi’nin 9 Ocak’ta yapılması planlanan seçim için oy birliği ile kendisine yetki verildiğini de açıklayarak, “Genel anlamda, ilk defa bu kadar olumlu ve güzel şeyler söylendi. Bundan sonraki sürecin nasıl gideceğini de paylaştım. Her ay mutlaka PM ile toplanacağız. Hükümet kurulduktan sonra da herkesin birbirleriyle tanışması için olanak sağlayacağız” dedi.

Hükümetin 8+2 bakan dağılımı ile oluşacağını belirten Sucuoğlu en geç cuma günü "seçim hükümetinin" kurulmuş olacağını kaydetti