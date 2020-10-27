SUCUOĞLU: “KENDİ AYAKLARI ÜZERİNDE DURAN BİR YAPI OLUŞTURULMALI”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve UBP Genel Başkan adayı Faiz Sucuoğlu, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu ve esas olarak hedeflerinin hizmet olduğunu söyledi ve “Kendi ayakları üzerinde duran bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yaratmak istiyorum. Toplum mühendisliğiyle haritayı inceleyeceğim. Yapamayacağım yerde de nokta koymayı bilirim” dedi.

Sürdürülebilir, yeni açılımlar yapmak zorunda olduğumuzu söyleyen Sucuoğlu, bunu yapmadığımız sürece çok sıkıntılı günlerin bizleri beklediğini vurguladı.