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Sucuoğlu: Kıbrıs Türk halkı, Ata’sının ışığında medeniyet yürüyüşünü sürdürecek

10 Kasım 2019 Pazar 15:24
Sucuoğlu: Kıbrıs Türk halkı, Ata’sının ışığında medeniyet yürüyüşünü sürdürecek

Çalışma ve Sosyal Güvenik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs Türk halkının Atatürk’ün ilke ve devrimlerini kendine kılavuz alarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni çağdaş, laik ve demokratik temeller üzerine inşa ettiğini ve Ata’sının ışığında medeniyet yürüyüşünü sonsuza dek sürdüreceğini belirtti.

Sucuoğlu,  Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu  Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda şunları kaydetti:

“Türk milletinin önderi, Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ü ebediyete intikalinin 81. yıldönümünde saygı, minnet ve rahmetle yâd ediyoruz.

Siyasi ve askeri dehası, devlet adamlığı, fikirleri, başarıları ve düşünceleriyle sadece Türk tarihine değil, dünya tarihine de adını altın harflerle yazdıran Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK, büyük bir komutan, kahraman bir asker ve büyük bir devlet adamıdır.

Kıbrıs Türk halkı da Atatürk’ün ilke ve devrimlerini kendine kılavuz alarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni çağdaş ,laik ve demokratik temeller üzerine inşa etmiş ve Ata’sının ışığında medeniyet yürüyüşünü sonsuza dek sürdürecektir.

İlke ve devrimlerinin ışığı üzerimizden eksik olmayacak Gazi Mustafa Kemal ATATÜK’ü şükran ve minnetle anıyoruz. Ruhu şad olsun.”    

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Anahtar Kelimeler:
Faiz SucuoğluAtatürkHaberGündemKıbrıs
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