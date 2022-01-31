Sucuoğlu: Kısa zamanda hükümeti kuracağız

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu, “Kısa zamanda hükümeti kuracağız ve radikal adımlarla, güçlü bir ekonomi yaratmak için zaman kaybetmeden çalışmaya başlayacağız.” dedi.