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Sucuoğlu: Kişi başına düşen gelir yüzde 20,5 azaldı

28 Mart 2022 Pazartesi 17:05
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Sucuoğlu: Kişi başına düşen gelir yüzde 20,5 azaldı
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Başbakan Sucuoğlu, ekonomik sıkıntıların ciddiyetine işaret ederek, pandemi ve Ukrayna’daki savaştan dolayı doğan zararlara değindi ve lokomotif sektörlerden turizmde yaklaşık yüzde 82,7, yükseköğretim de yüzde 36,1 düşüş olduğunu söyledi.

Ülkenin ekonomisinde de, reel fiyatlarla yüzde 16,2’lik bir daralma olduğuna dikkat çeken Sucuoğlu, Dolar bazında kişi başı düşen gelirde de yüzde 20.5’lik bir azalma yaşandığını kaydetti.

“379 MİLYON DOLAR AÇIK VAR”

Sucuoğlu, cari işlemlerde 2014 yılından beri ilk defa açık olduğuna da işaret ederek, 379 milyon dolar açık olduğunu belirtti.

Sucuoğlu, özel sektöre faiz destekli kredi kullanımı, prim desteği gibi bazı radikal kararlar alınmış olduğunu ve son görüşmelerde bu desteklerin devam edeceğine karar verildiğini bildirdi. 

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