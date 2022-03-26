Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu, KKTC Muhtarlar Derneği Genel Merkez ofisinin açılışına katıldı.

Açılış törenine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun yanı sıra siyasi partilerin başkanları da katıldı.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, muhtarların merkezlerinin açılışı için uzun süre mücadele verdiklerini anlattı.

Sucuoğlu, muhtarların demokrasinin ilk ayağı olduğunu ve halkın direk olarak temas sağladığını belirtti.

Sucuoğlu, “Önümüzdeki süreçte bölge muhtarlarımızı davet edip toplantılara başlayacağız. Muhtarların sıkıntıları ve söylemleri bize de yol gösterecektir. Yürüyeceğimiz yolda bize katkı sağlayacaktır” dedi.