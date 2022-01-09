Künye
Kıbrıs 16
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Demir sopayla camı çerçeveyi indirdi
Demir sopayla camı çerçeveyi indirdi
21 yaşındaki kıza zorla fuhuş yaptırdı
21 yaşındaki kıza zorla fuhuş...
Girne'de bir garip olay!
Girne'de bir garip olay!
14 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı
14 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı
Ölümlü iş kazasında zanlı mahkemeye çıktı
Ölümlü iş kazasında zanlı mahkemeye...

Sucuoğlu: KKTC'yi İleriye Taşımak İçin 5 Yıl Bıkmadan, Usanmadan, Çalışma Sözü Veriyorum

UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu, “KKTC’yi doğru planlamayla ileriye taşımak için 5 yıl bıkmadan usanmadan çalışma sözü veriyorum” dedi.

09 Ocak 2022 Pazar 10:13
0 Okunma
Sucuoğlu: KKTC'yi İleriye Taşımak İçin 5 Yıl Bıkmadan, Usanmadan, Çalışma Sözü Veriyorum
banner108

UBP Genel Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu seçim gezilerine başkent Lefkoşa ile devam etti.

Dün sabah saatlerinde düzenlenen kahvaltılı  toplantıya katılan Sucuoğlu, tek başına güçlü iktidar mesajı verdi.

Ekonomik ve mali açıdan zor bir dönemden geçilmekte olduğuna işaret eden Sucuoğlu, mevcut sorunları aşabilecek, ekonomik anlamda kalıcı proje üretebilecek  insan kaynağının sadece . olduğuna vurgu yaptı.

 Başbakan, “ Vatandaşımızdan, UBP'ye, bizlere 5 yıllık bir süre için imkan tanımasını istiyoruz. Ülkeyi, doğru bir planlama ile sağlıklı bir şekilde ileriye taşımak için 5 yıl bıkmadan, usanmadan, çalışma sözü veriyorum” dedi.

Sucuoğlu, parti tabanına, örgütlere, vatandaşları UBP'ye mühür vurması yönünde daha çok ikna etme çağrısı yaptı.

KKTC'nin varlığı ve Anavatan Türkiye sevgisini "olmazsa olmaz" sözleriyle niteleyen Sucuoğlu,  Türkiye ile her konuda fikir birliği içinde hareket etmenin öncelikleri olduğunu belirti.

Başbakan, “Çünkü KKTC ve Türkiye et ve tırnak gibidir” dedi.

Kıbrıs konusuna da değinen Başbakan, “Kıbrıs konusu emin ellerdedir. Cumhurbaşkanı’mız ve Anavatan’ımızın yürüttüğü iki egemen eşit devlet tezini biz de sonuna kadar destekliyoruz” dedi.

UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu, parti içindeki coşku, heyecan ve motivasyona bakıldığında, 23'Ocak ta sandıklara hep birlikte gidileceğini ve oradan tek başına iktidar çıkacaklarını sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Faiz SucuoğluUBP
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alsancak'ta hırzılık: 1 kişi tutuklandı
Alsancak'ta hırzılık: 1 kişi tutuklandı
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Dikkatsizlik kazaya neden oldu!
Dikkatsizlik kazaya neden oldu!
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim