SUCUOĞLU: “KLAVYE KAHRAMANLARININ OYUNLARINA GELMEYELİM”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Gündem Kıbrıs’ta Bahar Sancar’ın sorularını yanıtladı.

Pandemi dolayısıyla yaşlı bakım evlerine ve çocuk yuvalarına ziyaret kabul edilmediğini vurgulayan Sucuoğlu, “Orada çalışanlar, çok iyi bir performans sergilediler. Çok şükür, bu süreci başarıyla geçiriyoruz” dedi.

Marketlerdeki fahiş fiyatlar konusunda da değerlendirmelerde bulunan Sucuoğlu, “Bu konuda ilgili bakanlık personeli, gerekli denetimleri yapıyorlar” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nin 2’nci Turu ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Sucuoğlu, vatandaşlara seslendi ve “Lütfen hoşgörünüzü ve sevecenliğinizi kaybetmeyelim. Gerginlikten ve ayrıştırmadan uzak duralım. Üzerimizde oynanan oyunlara gelmeyelim. Kıbrıs Türk halkı kucaklayıcı olmuştur. O yüzden klavye kahramanlarının oyunlarına gelmeyelim. Halkımız bugüne kadar buna itibar etmedi, etmeyecek de. Biz Pazartesi günü, yeniden birbirimizin yüzüne bakacağız. Hayat devam ediyor. Günler su gibi akıp gidiyor. Biz bize yakışan bir şekilde, gidelim oyumuzu kullanalım” dedi.

Vatandaşların oy vermemesi, düzenin devam etmesi demek olduğunu söyleyen Sucuoğlu, “Oyunuzu vereceksiniz ki, hesabınızı sorasınız. Oy vermezseniz hesap soramazsınız. Keşke kelimesini kullanmamak için, gidip hep birlikte oyumuzu kullanalım” dedi.