UBP Lefkoşa Milletvekili Dr. Faiz Sucuoğlu bölge ziyaretleri kapsamında Demirhan, Aşağı Değirmenlik, Yukarı Değirmenlik, Balıkesir, Meriç, Gaziköy Dilekkaya, Kırıkkale, Erdemli, Yiğitler ve Lefkoşa Surlariçi örgütlerini ziyaret etti.
Sucuoğlu, kurultaya odaklandı
Sucuoğlu ziyaretlerinde partililerin yoğun ilgisiyle karşılaştı ve partililer ile istişarelerde bulundu.
23 Temmuz 2021 Cuma 20:04
29 Okunma
UBP Lefkoşa Milletvekili Dr. Faiz Sucuoğlu bölge ziyaretleri kapsamında Demirhan, Aşağı Değirmenlik, Yukarı Değirmenlik, Balıkesir, Meriç, Gaziköy Dilekkaya, Kırıkkale, Erdemli, Yiğitler ve Lefkoşa Surlariçi örgütlerini ziyaret etti.