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Sucuoğlu, kurultaya odaklandı

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Sucuoğlu ziyaretlerinde partililerin yoğun ilgisiyle karşılaştı ve partililer ile istişarelerde bulundu.

23 Temmuz 2021 Cuma 20:04
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Sucuoğlu, kurultaya odaklandı

UBP Lefkoşa Milletvekili Dr. Faiz Sucuoğlu bölge ziyaretleri kapsamında Demirhan, Aşağı Değirmenlik, Yukarı Değirmenlik, Balıkesir, Meriç, Gaziköy Dilekkaya, Kırıkkale, Erdemli, Yiğitler ve Lefkoşa Surlariçi örgütlerini ziyaret etti.
 

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