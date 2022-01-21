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Sucuoğlu: Lefke'nin yolu bitecek, hastanesi yenilenecek

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu, Lefke'ye iki söz verdiklerini, birinin yol diğerinin ise Cengiz Topel Hastanesi'ni yenilemek olduğunu belirterek, bunların yapacağı ilk icraatlarından olacağını kaydetti.

21 Ocak 2022 Cuma 19:32
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Sucuoğlu: Lefke'nin yolu bitecek, hastanesi yenilenecek
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UBP seçim propagandası etkinliklerine Lefke'de devam etti. UBP’den yapılan açıklamaya göre, "tek başına iktidar ateşi" yakılan Lefke'deki etkinlikte Genel Başkan Faiz Sucuoğlu ve milletvekili adayları, bölge halkı ile buluştu.

Lefke Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alan geceye UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu ve eşi Ece Sucuoğlu da katıldı.

Meşaleler eşliğinde salona giren Başbakan Sucuoğlu alkışlarla salonu dolduran partilileri selamladı. Gece, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra UBP Lefke İlçe Başkanı Adil Özgey bir konuşma yaptı. Adaylar alkışlar eşliğinde tek tek sahneye davet edildi.

UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu konuşmasında, tüm ilçelerde yapılan etkinliklerde salonların dolup taştığını, bu coşkulu kalabalığın UBP'yi tek başına iktidar yapacağını söyledi.

Lefke'ye iki söz verdiklerini, birinin yol diğerinin ise Cengiz Topel Hastanesi'ni yenilemek olduğunu belirten Başbakan Sucuoğlu, bunların yapacağı ilk icraatlarından olacağını kaydetti.

23 Ocak’taki seçimin çok önemli olduğunu vurgulayan Sucuoğlu, “Kıbrıs Türkü en zor şartlarda bile pratik zekası ile çözüm üretiyor. Tek sorun siyasi istikrar yok. İşte biz, akılcı adımlarla ekonomik istikrarı sağlamak için radikal kararlar alacağız ve ülkeyi ayağa kaldıracağız” dedi.

Başbakan Sucuoğlu, konuşmasında sık sık UBP'ye mühür çağrısı yaptı; tek başına iktidar fırsatının kaçırılmaması gerektiğini söyledi, şöyle konuştu:

“Bizim iddiamız tek başına iktidara gelebilmektir. Biz 60 günlük hükümet süresince tüm zorluklara rağmen bütün mükellefiyetlerimizi yerine getirdik. Biz bundan sonra da elimizi taşın altına koyarak, ekonomik ve sosyal istikrarı en kısa sürede sağlayacağız.”

Anavatan Türkiye’nin de her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini söyleyen Sucuoğlu, UBP'nin KKTC ve Türkiye sevgisine vurgu yaptı.

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