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Sucuoğlu, Lokmacı’da Rum polisinin göstericilere biber gazı sıkmasını kınadı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu, Rum Yönetimi’nin bazı sınır kapılarını tek yanlı olarak kapatmasını protesto etmek isteyen göstericilere Rum polisince şiddet uygulanmasını ve biber gazı kullanılmasını kınadı.

07 Mart 2020 Cumartesi 20:33
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Sucuoğlu, Lokmacı’da Rum polisinin göstericilere biber gazı sıkmasını kınadı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu, Rum Yönetimi’nin bazı sınır kapılarını tek yanlı olarak kapatmasını protesto etmek isteyen göstericilere Rum polisince şiddet uygulanmasını ve biber gazı kullanılmasını kınadı.

Bakan Sucuoğlu yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Kıbrıs Rum  Yönetimi’nin  Kuzey ile Güney arasındaki dört geçiş noktasını kapatma kararını protesto etmek amacıyla bugün Lefkoşa’da Lokmacı-Uzunyol’da düzenlenen gösteriye, Kıbrıs Rum polisi’nin biber gazı ile müdahale etmesi ve orantısız güç kullanması kabul edilemezdir. Yaşanan arbedede Kıbrıslı Türklere yönelik uygulanan şiddeti kınıyor, görevi gereği orda bulunarak biber gazına maruz kalan  basın emekçilerimize ve rahatsızlanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."

Anahtar Kelimeler:
Dr. Faiz SucuoğluLokmacı BarikatıBiber GazıRum Polisi
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