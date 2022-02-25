Sucuoğlu: “Market fiyatlarını Ticaret Dairesi ile birlikte bizzat denetleyeceğim”

ÖZEL HABER

Vatandaşın en önemli sorunu olan yüksek market fiyatlarıyla ilgili gerekli çalışmaların önümüzdeki hafta başlayacağını kaydeden Sucuoğlu, “ Rusya ve Ukrayna Savaş nedeniyle Petrol fiyatları dünyada yükseldi. Talihsizlikler art arda geliyor. Dünyada kriz artıyor. Sanıyorum ki 74’ten bu yana içinde bulunduğumuz en büyük krizi yaşıyoruz. Dövizin yükselmesiyle alıverişte Güney’den Kuzey’e gelişler arttı. Bunlar güzel gelişmeler ciddi bir döviz akışı oluyor ancak Kuzey’de yaşayan insanlarımız için de sıkıntılı bir dönem var. Çünkü bu kez bizim burada arz talep dengesi bozuldu. Ancak bu konuyla ilgili de çalışma yapacağız. Havaların ısınmasıyla fiyatların da aşağı düşeceğini düşünüyorum. Önümüzdeki hafta ilk yapacağım iş Ticaret Dairesi ile birlikte marketleri ziyaret edeceğiz ve bunlar da canlı yayında halkla paylaşılacak. Denetim olmak zorundadır ve denetimin bir baskı unsuru olması gerekiyor. Bir markette 10 lira olan ürün diğer markette 22 TL ise bunun izahı olamaz. Kararlıyım ve bu işin başında olacağım” şeklinde konuştu.