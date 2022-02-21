Sucuoğlu: “Meclis başkanı adayı belli değil”

“Bu kabine 5 yıl sürecek bir kabine değildir” diyen Başbakan Sucuoğlu, bunun bir bayrak devri olduğunu vurgulayarak, görev almayan kişilere de görevler verileceğini kaydetti.

24 UBP’li vekilin birbirinden değerli, halkın seçtiği ve hizmet verme anlamında eksikleri olmayan kişiler olduğunu dile getiren Başbakan Sucuoğlu, gerekli görülürse değişiklik yapılacağını kaydetti. Sucuoğlu, Meclis Başkanı adaylarının belli olmadığını da açıkladı.

Başbakan Sucuoğlu kabineyi sunmasının ardından yaptığı açıklamada, hükümet üyelerini Cumhurbaşkanı Tatar’a sunduğunu ve onayını aldığını belirtti.

Sucuoğlu, kabine üyelerini açıklamasının sonrasında basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

“Yeni kabineyi kurarken nasıl bir denge yürüttünüz ?” sorusu üzerine Sucuoğlu, “Esas olarak özellikle uzun süreceğine inandığımız bir hükümet dolayısıyla istikrar tabi ki…” dedi.

Arkadaşlarının büyük oranda tecrübe sahibi olduğuna dikkat çeken Başbakan Sucuoğlu, içinden geçilmekte olan sürecin sıkıntılarla dolu olduğunu ifade ederek, tercihin genelde önceden tecrübe kazanmış kişilerden yana kullanıldığını söyledi.

“GÖREV ALMAYAN ARKADAŞLARIMIZA DA GÖREVLER VERİLECEK”

Parti Meclisi’nde yaptığı açıklamaya da atıfta bulunan Başbakan Sucuoğlu, “Pırıl pırıl yeni 9 arkadaşımız var… Tabi ki diğer bekleyen arkadaşlarımız var. Bu kabine 5 yıl sürecek bir kabine değildir. Belli bir süre sonra bu bir bayrak devridir. Görev almayan arkadaşlarımıza da görevler verilecektir” şeklinde konuştu.

24 UBP’li vekilin birbirinden değerli, halkın seçtiği ve hizmet verme anlamında eksikleri olmadığını vurgulayan Başbakan Sucuoğlu, “Sırası geldikçe ve konjonktür müsade ettiği sürece, yorgunluk olabilir, başka sıkıntılar olabilir bu arkadaşlarımız önümüzdeki süreçte görev alacaktır” ifadelerini kullandı.

“GEREKLİ GÖRÜLÜRSE DEĞİŞİKLİK YAPILACAK”

“UBP’yi ilgilendiren 8 bakanlık 5 yıl sürecek kuralı yoktur” diyen Başbakan Sucuoğlu, parti içerisinde ama en önemlisi hizmet anlamında gerekli görülürse değişiklik yapılacağını kaydetti.

“MECLİS BAŞKANI ADAYI BELLİ DEĞİL”

“Meclis Başkanlığı için UBP’nin adayı belli mi ?” sorusu üzerine ise Başbakan Faiz Sucuoğlu, adayın belli olmadığını, buna grup olarak karar vereceklerini ifade etti.

Önce Bakanlar Kurulu’nun Meclis’e sunulacağını, hükümet programının sunulması ve güven oylaması sonrasında Meclis Başkanını seçeceklerini belirten Sucuoğlu, Meclis Başkanının UBP’li olacağını kaydetti.

Bakanlar Kurulu listesi şöyle:

Başbakan Faiz Sucuoğlu (UBP)

Ekonomi ve Enerji Bakanı Kutlu Evren (UBP)

Dışişleri Bakanı Hasan Taçoy (UBP)

İçişleri Bakanı Ünal Üstel (UBP)

Maliye Bakanı Sunat Atun (UBP)

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu (UBP)

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz (UBP)

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı (YDP)

Sağlık Bakanı Ali Pilli (UBP)

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu (DP)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu (UBP)