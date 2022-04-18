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Sucuoğlu Meclis’te eleştirileri yanıtladı

Meclis’te eleştirileri yanıtlayan Başbakan Faiz Sucuoğlu,ülkenin elektriksiz kalmaması için El-Sen’le söz konusu  protokolü imzaladıklarını belirtti.

18 Nisan 2022 Pazartesi 13:45
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Sucuoğlu Meclis’te eleştirileri yanıtladı

Sucuoğlu, İktisadi ve Mali İşbirliği protokolünün önceden muhalefete verilmeme sebebinin, imza öncesi bazı konularda görüşmeler yapılıp eklemelerin yapılacak olmasından kaynaklandığını söyledi.

Kimseden birşey gizlediğimiz yok diyen Sucuoğlu, kitapçığın birkaç düzeltmenin ardından talep edenlere verilebileceğini belirtti.

Alkollü içkilerde indirim konusunda  ithalatçı firmalarla maliyet görüşmelerin sürdüğünü ifade eden Sucuoğlu yapılacak görüşmelerin akabinde bir düzenlemenin gelebileceğini kaydetti.

Elektrik zammı konusunda da konuşan Sucuoğlu, Mart ayının en soğuk aylardan biri olduğunu dolayısıyla Mart ayına mahsus ve Maliye’nin karşılığını bulup Mayıs  veya Haziran sonu KIB-TEK’e ödemesi şartıyla bir indirime gidildiğini söyledi.

Başbakan Sucuoğlu, alınan kararın sadece Mart ayı için olduğunun altını çizdi.

Başbakan Sucuoğlu, ülkenin karanlıkta kalmaması için El-Sen ile söz konusu protokolü imzaladığını da ifade etti.

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