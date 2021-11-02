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Sucuoğlu, Meclis’teki siyasi partilerle görüşecek

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, bugün veya Çarşamba günü, Meclis’teki siyasi partilerle görüşeceğini açıkladı. Sucuoğlu, “Erken seçim Aralık sonu, Ocak veya Şubat’ta olabilir. Her halukarda erken seçim kapıdadır ve bir erken seçim hükümeti kurulacak” dedi.

02 Kasım 2021 Salı 09:10
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Sucuoğlu, Meclis’teki siyasi partilerle görüşecek
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Hafta sonu yapılan UBP Kurultayı’nda Genel Başkanlığa seçilen ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen Sucuoğlu, BRT’de telefonla katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada, bugün parti içi değerlendirmeler yaptıklarını ve büyük oranda bir ortak görüşe vardıklarını; yarın veya Çarşamba günü Meclis’teki siyasi partileri ziyaret edeceğini açıkladı.

Siyasi partilerle görüşmelerini Çarşamba günü tamamlamayı hedeflediğini kaydeden Sucuoğlu, erken seçim için aralık sonu, ocak veya şubat aylarının belirlenebileceğini söyledi.

“Her halukarda bir erken seçim kapıdadır ve bir seçim hükümeti kurulacak. Bu amaçla tüm partileri ziyaret edeceğiz” diyen Faiz Sucuoğlu, Perşembe günü net tabloyu Cumhurbaşkanı ile paylaşacağını ifade etti.

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, şu anda bir hükümet formülüyle ilgilendiklerini, hangi bakanlığa kimin getirileceği konusunda henüz bir çalışma olmadığını belirterek, ilk etapta bir erken seçim hükümeti kurmayı hedeflediklerini ve bunun için Meclis’te 26-27 milletvekilinin desteğinin yeterli olacağı düşüncesini paylaştı.

Parti içi değerlendirmelerin, UBP Parti Meclisi’nin belirlenmesiyle devam edeceğini kaydeden Faiz Sucuoğlu, bir seçim hükümeti kurulmasında genel bir konsensüs göründüğünü söyledi.

Sucuoğlu, “Meclis’in bugünkü tabloyla daha fazla zaman kaybetmesinin anlamı olmadığını düşünüyorum” diyerek, komitelerin toplanamadığına, yasaların beklediğine, Meclis Genel Kurulu’nun da toplanamadığına işaret etti.

Sucuoğlu, “Bu da artık Meclis’in miadının dolduğunu gösteriyor. Bu Meclis’in yenilenmesi gerekiyor. Yeni bir tablonun ortaya çıkması ve daha uzun süre ve kesintisiz hizmet verecek hükümetlerin kurulması lazım. Ülkenin buna ihtiyacı var. Her altı ayda bir hükümet değişimiyle ülkenin geldiği nokta bariz… Bundan sonraki çabamız uzun soluklu hizmettir” ifadelerini kullandı.

2022 bütçesiyle ilgili soruya karşılık, erken seçim tarihine göre bütçenin seçimden önce veya sonra Meclis’ten geçebileceğini kaydeden Sucuoğlu, erken seçim için muhtemel tarihlerin aralık sonu, Ocak veya Şubat ayları olduğunu yineledi.

Faiz Sucuoğlu, diğer partilerle telefon görüşmesi olup olmadığı sorusunu yanıtlarken ise, parti başkanlarının bugün kutlamak için kendisini aradığını, kendi iç değerlendirmelerini tamamladıktan sonra onları ziyaret etmenin daha yararlı olacağını düşündüğünü ifade etti.

 
        
         

Anahtar Kelimeler:
Ulusal Birlik PartisiSeçimHükümetFaiz Sucuoğlu
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