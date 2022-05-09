Sucuoğlu, MYK toplantısının ardından açıklama yaptı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından basına açıklama yaptı.

Sucuoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından hükümeti kurmak için görevlendirilen UBP Milletvekili ve İçişleri Bakanı Ünal Üstel’in Parti Meclisi’nde değerledirilmesi kapsamında tavsiye kararının oy birliği alındığını duyurdu.

Sucuoğlu, PM’nin Çarşamba günü saat 15.00 civarında toplanacağını da söyledi.

Sucuoğlu, Üstel’e hükümeti kurma görevinin verilmesinin sürpriz olmadığını belirterek, “İki arkadaş vardı Hasan Taçoy ile Ünal Bey arkadaşımızdı. Sürpriz değildi ama hangi ismin olacağı belli değildi” dedi.

Sucuoğlu, Cumhurbaşkanı Tatar’ın bugün bir karar vermesinin ise sürpriz olduğunu söyledi.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI