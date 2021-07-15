Sucuoğlu'ndan 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mesajı

Sucuoğlu'nun mesajı şu şekilde:

Aziz Türk milletinin birlik ve beraberliğine kasteden, Fethullahçı Terör Örgütü tarafından millî iradeye ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile hükûmetine yönelik gerçekleşen hain darbe girişimi üzerinden beş yıl geçmiştir.

15 Temmuz’da vatan, demokrasi ve bağımsızlık uğruna mücadele veren kahraman Türk milleti, asırlar öncesinde olduğu gibi yine aynı kararlılıkla yaşadığı toprakları ve şanlı tarihini korumanın, istikbalinin yegâne unsuru olduğunu tüm dünyaya haykırmıştır.15 Temmuz 2016 günü, bir dönemin acı, ancak şanlı bir hatırası olarak Türk Demokrasi Tarihine kazınacak bir demokrasi zaferidir.

Demokrasinin, millet iradesinin bir kez daha galip geldiği bu mücadelede ; tankın, topun, uçağın, helikopterin, tüfeğin karşısına sadece ve sadece imanıyla, inancıyla ve yüreğiyle dikilen Türk milleti; tıpkı Çanakkale’de, İstiklal Savaşında olduğu gibi tüm fertleriyle tek yürek olarak sokaklara dökülmüş; Türkiye Cumhuriyeti tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet diyerek bir yürekte, bir bütün halinde iradesine sahip çıkmış, ihanet şebekesini bozguna uğratmıştır.

Bu düşüncelerle; Vatanı, Bayrağı ve değerleri için canla başla mücadele ederken şehit düşen tüm Şehitlerimizi rahmetle, Kahraman Gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyor, “15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü” nü en içten dileklerimle kutluyorum.