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Sucuoğlu'ndan hükümet açıklaması

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu, hükümet kurma çalışmalarında sona gelindiğini söyledi.

15 Şubat 2022 Salı 09:31
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Sucuoğlu'ndan hükümet açıklaması
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Gelişmelerin parti içinde değerlendirildiğini belirten Başbakan Sucuoğlu, yarın öğleden sonra yazılı bir metin ile CTP’ye yanıt verileceğini açıkladı.

Sucuoğlu, CTP ile Hükümet kurulup kurulmayacağının yarına belli olacağını, sürecin olumsuz tamamlanması halinde üçlü bir hükümet modeline dönüleceğini kaydederek, “UBP-DP-YDP koalisyon hükümeti ikinci seçeneğimiz olacak” dedi.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbaklan Faiz Sucuoğlu, BRT’de yayınlanan ’18’inci Saat’ programında hükümet kurma çalışmalarını değerlendirdi.

Başbakan Sucuoğlu, “Bugün gayri resmi görüşmeler vardı. CTP’den yazılı verdiğimiz manifestomuz ve eklediğimiz görüşlerle ilgili kendilerinin manifestosu ve görüşlerini içeren metin geldi bunu değerlendiriyoruz.. Yarın öğleden sonra yazılı bir metin ile cevap vereceğiz CTP’ye cevap vereceğiz dedi.

Ekonomik kounulardaki farklılıklarda ortak bir noktada buluşulabilneceğini, fikir benzerliği olomayan konularda bilismzel yardım alınabileceğini kaydeden Sucuoğlu, “Kıbrıs konusunda CTP’nin bildik tutumlarının söz konusu olduğunu bu konuda sıkıntı bulunduğunu ifade ederek, yarın öğleye kadar çalışmalarını ve değerlendirmelerini sürdüreceklerini yineledi.

Ciddi ve samimi bir çaba ortaya koyduklarını ifade eden Sucuoğlu, her alternatifi değerlendirdiklerini aktardı.

Sucuoğlu, ‘CTP ile olumlu bir durum olmazsa bu yarına belli olur. Olmazsa üçlü bir hükümet modeline döneceğiz. UBP-DP YDP koalisyon hükümeti ikşinciğ seçeneğimşiz olacak.. MYK ve Parti Meclisi’mizi toplayacağız Çarşamba günkü ve bu işi bitirerek Cuma gününe kadar da Bakanlar Kurulu’nu Cumhurbaşkanı’na sunacağız.’ dedi.

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