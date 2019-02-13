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Sucuoğlu'ndan hükümete eleştiri

“Alt yapı için yüzde 20.87, reel sektör için yüzde 36.27 kaynak kullanıldı”

13 Şubat 2019 Çarşamba 18:04
Sucuoğlu'ndan hükümete eleştiri

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa milletvekili Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs Türk ekonomisinin en büyük destekçisinin Anavatan Türkiye olduğunu belirterek “mevcut hükümetin Türkiye’den sağlanan hibe kaynaklarını değerlendirmemesinin Kıbrıs Türk halkı için ciddi bir kayıp olduğunu” kaydetti.

Sucuoğlu yaptığı yazılı açıklamada, “hükümeti ya halk için görevini yapmaya ya da bir an önce istifa etmeye” davet etti.
Faiz Sucuoğlu, bir ülke ekonomisi için en önemli unsurlardan birinin de dıştan kaynak girişini sağlayabilmek olduğunu belirterek, Türkiye’nin bu açıdan da KKTC’ye önemli olanaklar sağladığını ifade etti.

Görevde olan 4’lü koalisyon hükümetinin diğer konularda olduğu gibi Türkiye’den sağlanan bu desteğin ülkemize aktarılması konusunda da sınıfta kaldığını savunan Sucuoğlu, bu ödeneğin 2018 yılında dörtlü koalisyon hükümeti tarafından değerlendirilmediğini savundu.
 

“ALT YAPI İÇİN YÜZDE 20.87, REEL SEKTÖR İÇİN YÜZDE 36.27 KAYNAK KULLANILDI”

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Sucuoğlu açıklamasına şöyle devam etti:
“2018 yılında altyapı projeleri için ayrılan ödenek 464.319.566,95 TL’yken, KKTC Hükûmeti tarafından kullanılan tutar 96.890.533,38TL’de kalmıştır. Bunun anlamı ise alt yapı için hibe harcama oranının %20.87 olarak gerçekleşmesidir. Reel sektör projeleri için 2018 yılında ayrılan ödenek ise 212.000.000,00TL’dir; harcanan tutar ise 76.885.560,09 TL olmuştur. Böylece reel sektör için ayrılan kaynağın ancak yüzde %36.27’si kullanılmıştır. “

Faiz Sucuoğlu, Türkiye’nin KKTC’ye verdiği hibe katkıların 2016 ve 2017 yılları için gerçekleşme oranları konusunda ise şunları kaydetti:
“2016 yılında Altyapı Projeleri için kullanım oranı %33.72. 2016 yılında Reel Sektör Projeleri için kullanım oranı %60.67. 2017 yılında Altyapı Projeleri için kullanım oranı %48.36. 2017 yılında Reel Sektör Projeleri için kullanım oranı %72.33. Bu rakamlar ve oranlar son yılların en düşük hibe kullanma oranının bu hükümet döneminde olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Neden böyle oluyor? Koalisyon hükümetinin sıcak paraya ihtiyacı yok mu?”
Sucuoğlu, konunun takipçisi olacaklarını ve halkı bu kaynaklardan yoksun bırakanlardan hesap soracaklarını kaydetti.

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Faiz SucuoğluHükümetEleştiriHibeHaberGündemKıbrıs
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:) 2019-02-14 12:35:59

sizin doneminizle ne farki var ? nedir cekemediginiz ?

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