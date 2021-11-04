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Sucuoğlu'ndan kabineyle ilgili açıklama

UBP Genel Başkanı Sucuoğlu, yeni kabineyi ‘muhtemelen’ bu akşam Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sunacağını açıkladı.

04 Kasım 2021 Perşembe 13:56
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Sucuoğlu'ndan kabineyle ilgili açıklama
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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanlığı’na seçilmesinin hemen ardından ardından hükümet kurma görevini alan ve önce Meclis’te temsil edilen siyasi partilerle görüşen, ardından da UBP Meclis Grubu ile Parti Meclisi’nde durum değerlendirmesi yapan Faiz Sucuoğlu, “dıştan destekli UBP – DP Erken Seçim Hükümeti”nin yeni kabinesini belirledi.

Bugün öğlen saatlerinde Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’ne giderek son durumu bildiren Sucuoğlu, yeni kabineyi Cumhurbaşkanı’na sunmaya hazırlanıyor.

Kıbrıs Postası’na konuşan Sucuoğlu, yeni kabineyi ‘muhtemelen’ bu akşam Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sunacğaını ifade etti.

Kaynak: Kıbrıs Postası

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