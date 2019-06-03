Sucuoğlu'ndan Ramazan Bayramı mesajı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, bayramların, toplumsal barış ve huzurun sağlanmasında bir fırsat olarak görünmesi, küçükleri sevindirmek, büyükleri ziyaret etmek, yaşlılara, engellilere ve çocuklara kucak açmak için en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sucuoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Sucuoğlu, mesajında, ‘‘Bayramlar, insanlarımız arasında sevinç, coşku ve mutluluğun paylaşıldığı, dil, din, renk ve kültür ayrımı gözetmeksizin, birlik ve beraberliğimizin pekişmesine, kardeşliğimizin gelişmesine, yardımlaşma ve dayanışmanın artmasına katkı sağlayan müstesna günlerdir “dedi.

Sucuoğlu, şöyle devam etti:

“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak, çalışanlarımız, engellilerimiz, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere toplumumuzun her kesiminin en çağdaş ve kaliteli hizmete ulaşabilmesi amacıyla, hayata geçireceğimiz projelerle üzerimize düşen görevleri en iyi şekilde yerine getirmeye gayret edeceğiz. Tüm halkın Ramazan Bayramını en içten dileklerle kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dilerim”