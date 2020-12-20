Sucuoğlu'ndan vatandaşa uyarı!

GÜNDEM KIBRIS / SOSYAL MEDYA

İngiltere ve bazı Avrupa ülkelerinde Koronavirüsün mutasyona uğraması ve bulaş riskinin daha hızlı olması tüm dünyayı tedirgin etti.

UBP Milletvekili Dr. Faiz Sucuoğlu, sosyal medya hesabından vatandaşı uyardı.

Sucuoğlu mesajında şunları söyledi:

Değerli dostlar İngiltere ve bazı Avrupa ülkelerinden Koronavirüsün mutasyona uğradığı yönünde bilgiler geliyor. Çok daha hızlı bulaşma özelliği kazanmış durumdadır. Mutasyonun yarattığı Yeni yan etkileri araştırılıyor. En büyük sıkıntı üretilen Aşıların mutasyona uğramış virüse etkisi olacak mı?

Hep söylüyoruz en önemli korunma; Maske, sosyal mesafe ve hijyendir.