Ve Nevzat Anayasa adlı çınarımız da devrildi…

Sosyal medyayı çok iyi kullandı…

Özellikle Twitter’de sürekli takip ettiğim bir ağabeyimizdi…

Günlük yazılarımı hiç aksatmadan her gün paylaştı…

Beğenmediği yazılarım varsa, bodoslama eleştirdi…

Çok değerli bir insandı…

Erken kaybettik…

Tüm sevenlerine başsağlığı dilerim…

Allah rahmet eylesin…

-*-*-

Hayat devam ediyor ve bugün, “Bayram değil seyran değil, Faiz Sucuoğlu neden Türkiye’ye gitti?” sorusuna yanıt aramak istiyorum…

-*-*-

Yeni tip Corona virüse (Covid-19) yakalanan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, virüsü başkalarına bulaştırmamak için gerekli önlemleri aldığını ve durumunun iyi olduğunu söyledi.

Ancak düzenlediği basın toplantısına maskesiz katıldığı için, şu anda bazı gazeteciler tarafından mahkemeye verilebileceği söyleniyor.

-*-*-

Brezilya’da adeta Donald Trump’ın temsilcisi gibi görünen ve aynı O’nun gibi son derece ırkçı bir kafaya sahip Bolsonaro, bu salgına karşı en başından beri çok rahat davranıyor ve ülkesinde şu anda 2 milyon insana virüs bulaşmış durumda… 70 bin kişi de yaşamını yitirmiş… Amerika’dan sonra en yüksek ölüm rakamı bu ülkede… Ancak bir milyon 150 bin kişi de iyileşmiş, ki bunu da söylemeden geçmemek lazım.

-*-*-

Yine de, toplumun, ülkenin liderlerine, hatta kanaat önderlerine, son derece titiz olmak, dibine kadar da örnek davranmak gibi görevler düşüyor…

-*-*-

Bizde de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, çok ciddi günlük vaka sayısı bulunan Türkiye’yi ziyaret etti.

Türkiye’de, Dünya Sağlık Örgütü rakamlarına göre 15 bin civarında aktif vaka bulunuyor. Ve her gün bin civarında yeni vaka saptanıyor… Koronavirüs pozitif bulunan insan sayısı 2 buçuk milyona ulaştı. 5 bin 300 kişi yaşamını yitirdi.

-*-*-

Türkiye riskli bir ülke mi?

Evet!

Çok riskli!

“Efendim kapıları kapatın Türkiye’den de kimse gelmesin” demiyorum.

Çünkü neredeyse 85 milyonluk ülkede, şu anda sadece 15 bin civarında pozitif vaka var ve bunların yolculuk yapma gibi bir durumu olmadığı gibi; bulaş olmuş ama belirtisi bulunmayan her “gelecek olan”, bir orada, bir de burada teste tabi tutuluyor.

Gelip de getirme riski pek fazla değil!

-*-*-



Ama Faiz Sucuoğlu’nun Türkiye’ye gitmesi meselesini çok garipsedim doğrusu.

Kendisi, bu satırlar yazılırken sanırım ülkeye dönmeye hazırlanıyor olacaktı ve bir adet PCR testinin hem şahsına hem de beraberindeki heyete yapıldığını, KKTC’ye gelir gelmez yine yapılacağını söyledi.

-*-*-

Yine de, böylesi bir ortamda, Türkiye’ye giderek yapılacak hiçbir resmi münasebetin gerekli olabileceğine inanmıyorum…

Bu kadar acil bir durum olamayacağı inancındayım.

Eğer gerçekten çok acil durum varsa da, bunun her türlü iletişim aracıyla çok daha rahat yapılabileceği düşüncesindeyim.

-*-*-

Gerçekten Sucuoğlu, neden Türkiye’ye gitti?

Mesela Bakanımız, Ankara’daki temasları kapsamında TC – KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyeleriyle görüştü… Çok ciddi bir “mütekabiliyet kazası!”…

Sıfır değeri olan bir görüşme olmayabilir ama aciliyeti olduğu konusunda beni kimse ikna edemez.

-*-*-

Sucuoğlu, MÜSİAD Başkanı ile de görüştü…

Ne tür bir aciliyeti vardı bu görüşmenin?

Neden görüştü!

Nezaket ziyareti miydi?

Neydi?

Ve bu da bir çeşit mütekabiliyet arızasıdır.

-*-*-

TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından kabul edildi… Tamamen nezaket görüşmesi…

Ayrıca CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Bunun da zamanı değildi.

Ve fotoğraflardan anladığımız kadarıyla da tüm münasebetler maskesizdi!!!

-*-*-

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile de görüşeceği açıklanmıştı, bu konuda bir açıklama görmedim. Google’a sordum, O da söylemedi.

Sucuoğlu’nun, Türkiye’de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile de görüşeceği belirtilmişti… Bu konuda bir haber okumadım… Google da bir şey bilmiyor.

-*-*-

Velevki görüştüler…

Velevki, çok önemli, çok gizli, çok derin işleri vardı ve en derinden görüşmeler gerçekleştirdi.

-*-*-

Bunları neden mi yazıyorum?

Bundan önce, malum salgından önceki dönemden bahsediyorum; o dönemlerde yapılan ziyaretleri de fazla gerekli bulduğumu söyleyemem ama bu ziyaret; örneğin İngiltere’de veya Alamnay’daki bir bakan tarafından yapılamazdı.

-*-*-

Birincisi, görünene göre çok gereksiz olduğu açık…

Çok gerekli ve gizli işler varsaydı; bu da son derece “şeffaf olmayan ve siyasi etikten uzak”…

Fuat Oktay ve Zehra Zümrüt Selçuk ile görüşülemediyse; utanç!

Görüşüldüyse ve açıklama yapılmayacaksa, garip!

-*-*-

Kıbrıs halk dilinde, “bardonluk bir gezme!” diyebiliriz.

İngiltere’de “mutlak istifa sebebi!”…

KKTC’de bilemem.

-*-*-

Bunlar eleştiridir.

Faiz Sucuoğlu, hem çok değerli bir kardeşimiz, ağabeyimizdir, hem de iyi niyetle ülkesi için uğraşan biridir. Bundan zerre şüphem yoktur.

Ama bu ziyaret, İngilizlerin dediği gibi, “günün sonunda”, yani “at the end of the day”; çok ciddi salgın riski de taşımaktadır!

-*-*-

Tekrar edeyim, salgın öncesi dönemde gidilmiş olsaydı, bir dereceye kadar, “hepsi gidiyor ve dostlar alışverişte görüyor” der, geçerdik de; bu ziyaret, her açıdan sorunludur ve izahatı gerektirmektedir.

-*-*-

Ayrıca, ne yalan söyleyeyim, ben bakan olsaydım, Faiz beyin katılacağı bakanlar kurulu toplantısına en az 14 gün katılmazdım!

14 gün içerisinde basın toplantısı falan düzenlerse, hiçbir arkadaşımın katılmasını da istemem…

-*-*-

Ünlü sözde deniyor ki; “Bayram değil… Seyran hiç değil… Eniştem beni neden öptü?”…

Bayram değil seyran değil, Faiz Sucuoğlu riske rağmen neden Türkiye’ye gitti?

Bu ziyaret her açıdan fiyasko mu?

Veya gizli işler varsa, bilmek hakkımız mı?

Yoksa hiç risk yok mu, ben tamamen hem siyasi paranoya hem de korona paranoyasından muzdairp miyim?

-*-*-

Bolsonaro ile ne alakası mı var?

Bu da günün bilmecesi olsun!