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Sucuoğlu: Nisap sorununun aşılması için, değişiklik şart

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Faiz Sucuoğlu, Havadis Web TV’de katıldığı programda Damla Dabis’in sorularını yanıtladı.

04 Ekim 2021 Pazartesi 09:12
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Sucuoğlu: Nisap sorununun aşılması için, değişiklik şart
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GÜNDEM KIBRIS

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Faiz Sucuoğlu, Havadis Web TV’de katıldığı programda Damla Dabis’in sorularını yanıtladı.

Yeni Yasama Yılı’nın açılmasıyla Meclis’teki nisap sorununu yorumlayan Sucuoğlu, “Meclis’teki nisap sorunu, geçmiş yıllarda da, şu an içinde bulunduğumuz süreçte de yaşanıyor. Burada, diğer ülkelerde olduğu gibi, salt çoğunluğun aranmaması gerekir. Bunu değiştirmeliyiz. Örneğin, 3‘te 1, ya da 4’te 1 olmalıdır.15-16’yla açabilmeliyiz. Burada önemli olan Meclis’in çalışması ve yasal anlamdaki çalışmaların yapılmasıdır. Bizde bir gelenek haline gelmiştir, eski yıllardan beridir, muhalefet bir türlü nisap sağlanmadan içeriye girmiyor. Bu bir yanlış alışkanlık haline gelmiştir. Muhalefet milletvekilleri dışarıda, lobide bekliyor, nisap varsa giriyor” dedi.

Nisap sorununa halkın doğal olarak reaksiyon gösterdiğini söyleyen Sucuoğlu, “Halk, yasaların bir an önce tartışılmasını ve geçecek yasaların geçmesini istiyor. Muhalefetin bu tavrı, nisap sorununu ortaya çıkarıyor ve hem sizleri, hem bizleri meşgul ediyor. Siyaset de sürekli değer kaybediyor. Önümüzdeki dönemde de bir değişiklikle, bu nisap sorununu aşmalıyız. Amaç Meclis’i açmak ve görüş vererek, orada tartışmaktır.Biz nisabı sağlayamıyoruz” dedi.

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Faiz Sucuoğlu
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