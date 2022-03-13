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Sucuoğlu'nun, 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla ülkemizin her köşesinde insan hayatının kutsallığından ödün vermeksizin sonsuz sabır, özveri, gayret ve sevgi ile mesleğini icra etmeye çalışan, mensubu olmaktan onur duyduğum tüm Tıp Camiasının 14 Mart Tıp Bayramını kutlarım.

13 Mart 2022 Pazar 22:56
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Sucuoğlu'nun, 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
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Sağlık hizmetleri, insanlığa yapılan en büyük ve paha biçilmez katkılardır. İnsan sağlığını koruyarak insanlığa daha kaliteli bir yaşam sunmayı görev edinen, bu kutsal mesleği yerine getiren de tıp çalışanlarımızdır. Tıp çalışanlarımız sadece sağlık sorunlarını en doğru yöntemlerle tedavi etmekle kalmayıp, büyük bir özveri ile insanların zor zamanlarında psikolojik olarak da rahatlamaları için ellerinden gelen tüm çabayı ortaya koymaktadırlar. Sağlık alanında hizmet vermek, ciddi bir sabır, yürek ve emek gerektirmektedir. Son dönemde yaşadığımız Covid-19  pandemisiyle mücadele sürecinde de doktorlarımızın ve tüm sağlık çalışanlarımızın ne kadar büyük fedakarlıklarla çalıştıklarına hep birlikte şahit olduk. KKTC olarak bu süreçten en az hasarla kurtulmamızda ve bu mücadeleden alnımızın akıyla çıkmamızda en büyük pay hiç şüphesiz onlara aittir. Tüm zor şartlara rağmen görevini gerçekleştirmekten vazgeçmeyen doktor arkadaşlarımızın ve sağlık çalışanlarının, özellikle bu zor süreçteki çalışmalarını takdirle izledik. Hükümet olarak, tüm vatandaşlarımızın en temel hakkı olan sağlık hizmetlerinden eşit koşullarda ve en iyi şekilde yararlanmasını sağlamak, sağlık siteminde gerek yıllardır yaşanan sorunlara, gerekse de pandemi sonrası ortaya çıkan ihtiyaçlara öncelik verilerek, etkin ve kaliteli bir sağlık sisteminin oluşturulması, daha çağdaş sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi planlanmaktadır. Ülke genelindeki hastahane ve sağlık birimlerinin alt yapı eksiklerinin giderilmesine, fiziki şartlarının daha modern bir yapıya kavuşturulmasına yönelik düzenlemeler süratle hayata geçirilecektir. Bu bağlamda, halkımıza en iyi sağlık hizmetlerini ulaştırmak adına ilgili bakanlık nezdinde gerekli yasal düzenlemeler üzerinde önemli çalışmalar başlatılmıştır.
Bu anlamlı hafta vesilesi ile en kutsal mesleklerden birini icra eden tüm emekli ve halen çalışmakta olan hekimlerimizin 14 Mart Tıp Bayramını en içten dileklerimle kutlarım.

Anahtar Kelimeler:
14 Mart Tıp Bayramı
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