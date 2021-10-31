Sucuoğlu'nun destekçilerinden Saner'e gönderme

ÖZEL HABER

Ulusal Birlik Partisi (UBP) 22. Olağan Genel Kurultayı'nda oy verme işlemi sona erdi.

Sandıklar sayılmaya başladı.

Açıklanan iki sandık sonuçlarına göre Faiz Sucuoğlu yarışı ilk turdan bitireceği görülüyor.

Sucuoğlu destekçileri kurultay salonunda coşkuyla seçim sonucunu kutluyor.

Bu arada bir grup Sucuoğlu taraftarı Ersan Saner'in dünkü yaptığı açıklamada "Bir kişi hariç herkese hakkımı helal ediyorum" açıklamasına göndermede bulundu..

Gençler hep bir ağızdan "Sana hakkımızı helal ediyoruz" sloganları attı.