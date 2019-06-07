Sucuoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Özsağlam

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu'nun özel kalem müdürü belli oldu.
07 Haziran 2019 Cuma 11:19
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu'nun özel kalem müdürünün Muhittin Özsağlam olduğu öğrenildi. Muhittin Özsağlam'ın gayri resmi olarak göreve başladığı belirtildi. Muhittin Özsağlam'ın atama yazısının yazıldığı kaydedildi.
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geçmişte ubp ni adamı olup sonra köpek olan biri var orda .ubp lerin işini yapmayan .bindiği atı yolda değiştiren onu alsanız ordan....
Gelen de aynı gidende
Yazıklar olsun size magosada ki bisikletli ahmet neyi var.onunda hakkı yokmu
Verin bir müsteşarlık da ona..acele çözüm ve adalet gerek bu ülkeye..