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Sucuoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Özsağlam

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu'nun özel kalem müdürü belli oldu.

07 Haziran 2019 Cuma 11:19
Sucuoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Özsağlam
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu'nun özel kalem müdürünün Muhittin Özsağlam olduğu öğrenildi. Muhittin Özsağlam'ın gayri resmi olarak göreve başladığı belirtildi.  Muhittin Özsağlam'ın  atama yazısının yazıldığı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Muhittin Özsağlam
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bulunduğun bakanlıkta 2019-06-07 12:01:08

geçmişte ubp ni adamı olup sonra köpek olan biri var orda .ubp lerin işini yapmayan .bindiği atı yolda değiştiren onu alsanız ordan....

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Osman 2019-06-07 14:15:48

Gelen de aynı gidende
Yazıklar olsun size magosada ki bisikletli ahmet neyi var.onunda hakkı yokmu
Verin bir müsteşarlık da ona..acele çözüm ve adalet gerek bu ülkeye..

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