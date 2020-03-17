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Sucuoğlu: Özel sektörde çalışan işçiler için bir kaynak aktarımı yapılacak

Sucuoğlu, devlet çalışanlarının maaşlarının gününde ödenmeye bileceğine dikkat çekti.

17 Mart 2020 Salı 11:43
8669 Okunma
Sucuoğlu: Özel sektörde çalışan işçiler için bir kaynak aktarımı yapılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu,  devlet çalışanlarının maaşlarının gününde ödenmeye bileceğine dikkat çekti. Sucuoğlu, yaptığı açıklamada, özel sektörde çalışan işçiler için bir kaynak aktarımı yapılacağını söyledi.
Sucuoğlu , açıklamasında şu ifadeleri kullandı:"Devlet çalışanlarının maaşı gününde ödenmeyebilir ve kesintili olabilir. Bakın kesin bir şey söylemiyorum. Olabilir diyorum. Gelirlerimiz düştü. Birkaç gün gecikebilir. Bu da normaldir.

- Özel sektörde çalışan işçi vatandaşlarımız için kendi bünyemizde bir kaynak aktarımı yapacağız. Asgari ücretin yüzde 75’ – 80’i kadar bir kaynak aktaracağız. Bunun için önümüzdeki hafta pazartesi, işçilerin başvurabileceği adresleri tespit edeceğiz. Ve işverenler bize başvurup, listeyi verecekler. Biz de fondan aktaracağımız kaynakla işçilere bu desteği vereceğiz."

Haber Kıbrıs

Son Güncelleme: 17.03.2020 12:45
Anahtar Kelimeler:
Faiz SucuoğluÇalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Yorumlar
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vatandaş 2020-03-17 12:36:35

kapatta gidig şimdiden ağlamaya başladıgız. akıncının önünü açarsıgız farkında değilsigiz. adam zaten ohal yapılsın ister farkında değilsigiz ama sizig üstügüzden siyset yapar

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Yorumcu 2020-03-17 12:29:46

Tum calisanlari korumak adina herkese bir minimum odeme yapilmasi en mantiklisi. Kimse su gunlerede luks dusunecek halde degildir umarim. Gida alabilecek kadar para her calisana yatirilmali bence.

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Magusanin gargasi 2020-03-17 12:40:01

Bu durumda devletin herkesi gozetmesi gerekir. Sigortali veya sigortasiz o kadar insan var bu ulkede. Bunlarida dusunelim. Bu ulke sadece memurlardan ibaret degil. Allah sonumuzu hayir etsin. Ne diyelim.

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Esra 2020-03-17 12:00:05

Kucuk esnaf ne olacak sayin bakan???? Onlar evde acmi kalacaklar

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ELIF ZEYTUN 2020-03-17 13:21:47

BEN HIC BIRYERDEN ODENMIYORUM SOSYAL YARDIMDAN ODENIYORDUM ODA KESILDI SUAN GÜNDELIK ISLERE GIDIYORDUM BU DURUMDA ONADA GIDEMIYORUM PEKI SIMDI NASIL GECINECEGIM KIRADAYIM ELEKTIRIM SUYUM VAR SAGLIK SORUNLARIM VAR BUNADA UNADA COZUMUNUZ OLURSA SEVINIRIM

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aç memurlar 2020-03-17 13:24:11

kesin memurdan nolacak.. zaten memurun maaştan %10 kesinti yapılsa memleket kalkınır..adamlar bakan maaşı alır..bir de çoğu borç batağında utanmadan.

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Ertaç 2020-03-17 14:20:59

Bir haftada bayrağı yarıya indirdiniz,daha uzun sürse ne yapacaksınız,adınız hükümetse halka zarar vermede çare ve finansman bulacaksınız.

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Vatandaş 2020-03-17 14:03:30

Hangi özel sektör kesmini kapsıyor bu ödeme ve neye göre belirlenecek daha detaylı bir açiklama bekliyoruz.

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