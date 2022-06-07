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Sucuoğlu: Özkurt'un bir an önce görevinin başına dönmesini temenni ediyorum...

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, BRTK Müdürü Meryem Özkurt hakkında verilen tutukluluk kararı ile ilgili yaptığı açıklamada, "UBP olarak süreci yakından izliyoruz" dedi.

07 Haziran 2022 Salı 21:03
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Sucuoğlu: Özkurt'un bir an önce görevinin başına dönmesini temenni ediyorum...
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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Müdürü Meryem Özkurt’a seçim yasağını çiğnediği gerekçesiyle 2 ay hapis cezası verilmesi ile ilgili açıklama yaptı.

Sucuoğlu, “BRTK Müdürü Değerli Meryem Çavuşoğlu Özkurt ile ilgili alınan karar karşısında duyduğum üzüntüyü paylaşmak istiyorum...” dedi.

Sucuoğlu, açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Sayın Meryem Çavuşoğlu Özkurt,  Kıbrıs Türk halkının sesi olma görevini ifa eden BRT'nin Müdürü olarak, kamu yayıncılığı hassasiyetini, dengeli yayın prensiplerini hep takdir ettim. Haber ve diğer unsurların doğru şekilde yayınlanması noktasında en yüksek gayreti sarfettiğine tanık oldum.

UBP olarak, konuya büyük hassasiyetimizin süreceğini, süreci yakından izlediğimizi, kendisinin yanında olduğumuzu bildirirken, bir an önce görevinin başına dönmesini temenni ediyorum...”

Son Güncelleme: 07.06.2022 21:11
Anahtar Kelimeler:
Faiz SucuoğluMeryem ÖzkurtBRTKUBP
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