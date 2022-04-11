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Sucuoğlu: Pandemi ve savaşın yarattığı sorunlarla mücadele ediyoruz

Mormenekşe’ de hem kültürün yaşatılması hem de ev ekonomisine katkı sağlanması amacıyla Mormenekşe 1.Kültür, Sanat ve Üretici Şöleni düzenlendi.

11 Nisan 2022 Pazartesi 09:09
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Sucuoğlu: Pandemi ve savaşın yarattığı sorunlarla mücadele ediyoruz

Etkinlikte  standlar kurularak  Kıbrıs kültürünün yansıtıldığı çeşitli ürünlerin satışı gerçekleştirildi, enginarla yapılmış yemeklerin ikramı yapıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikte daha sonra gün nedeniyle konuşmalara yer verildi.

Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği Başkanı Hayriye Toktay etkinliğin amacının, kadın emeği sayesinde aile ekonmisine katkı sağlamak ve kültürün geleceğe taşınmasına imkan tanımak olduğunu belirtTİ.

Yeniboğaziçi Çocuk Belediyesi Başkanı Sevilay Öztemiz de esas şenliğin, Yeniboğaziçi Belediyesinin refaha kavuştuğu gün yaşanacağına vurgu yaparak, herkese aydınlık bir gelecek diledi.

Mormenekşe Muhtarı Saim Aytürk de, Mormenekşe’nin ayakta kalması için her türlü desteğe hazır olduklarını kaydetti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Dairesi Başkanı Mehmet Ünal da, dört kuşaktan bu yana ipek iplik üretimi yaptıklarını, Bursa da şu an çeşitli projeleri hayata geçirdiklerini ve buraya da aynı projeleri taşıma arzusunda olduklarını belirtip, kültürleri yaşatmanın önemli olduğunu ifade etti.

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnaclar ise bölgenin festivaller beldesi olduğunu hatırlatarak bu sayede aile ekonımisine destek sağlandığını belirtti.

Başbakan Faiz Sucuoğlu da etkinliğe katılarak yaptığı konuşmada, pandemi ve Rusya savaşının tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de olumsuz etkilediğini anımsatarak, dünya ekonomisinin gördüğü zarar karşısında tüm dünya insanının bu yönde büyük mücadele verdiğini ifade etti.

Sucuoğlu gelecek için sabırla mücadele edilmesinin önemine dikkati çekerek, temel gıda maddesi dahil olmak üzere bir çok noktada sıkıntı yaşandığını, bunun da aşılacağına olan inamcını dile getirdi ve bu tür etkinliklerin ticari kazanç sağlanması adına önemli olduğunu belirtti.

Etkinliğin son konuşmasını  Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre yaptı.

Töre Mormenekşe’nin kültür ve sanatın başkenti olduğunu vurgulayarak, kültür-sanat ve üretime toplum olarak büyük önem verilmesi gerektiğini söyledi.

Töre ekonomik hayata destek sağlayan bu tür etkinliklerin devam ettirilmesinin gerekliliği üzerinde durarak, kültürün, toprakların, özgürlüğün ve devletin kıymetinin bilinmesini istedi.

Etkinlikte daha sonra çeşitli folklor ekipleri halk dansları gösterisi sundu.

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