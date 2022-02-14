Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu, BRT ekranlarında yayınlanan ’18. Saat’ adlı programa telefon bağlantısı ile katıldı.

Sucuoğlu, hükümet kurma çalışmalarını değerlendirerek, gayriresmi görüşmelerin hafta sonu da devam ettiğini vurguladı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden (CTP) yapılan yazılı açıklamaya işaret eden Sucuoğlu, parti olarak değerlendirmelerinin sürdüğünü dile getirdi.

Sucuoğlu, CTP’ye yarın bir cevap vereceklerini de vurgulayarak, özellikle Kıbrıs konusunda görüş ayrılıkları olduğunu aktardı.

“Ekonomik konularda tabii ki farklılıklar var ama ortak paydada buluşulur diye düşünüyorum. Amaç ülkenin önünün açılmasıdır” diyen Sucuoğlu, fikir benzerliği olmayan konularda bilgili kişiler eşliğinde yapılacak toplantılar çerçevesinde büyük bir sıkıntı yaratılmadan, çözülebileceğini düşündüğünü de dile getirdi.

“CTP’YE GÖRÜŞLERİMİZİ İLETECEĞİZ”

UBP’li lider Sucuoğlu, “Kıbrıs konusunda CTP’nin tutumları var. Bana göre sıkıntı orada... Belki bu konuda çok daha katkı sağlayabilecek arkadaşlarla görüşüp, görüşlerimizi kendilerine ileteceğiz” diye konuştu.

“KIBRIS KONUSU BELİRLEYİCİ OLMAMALI”

“Ciddi ve samimi bir şekilde kendimizi ifade ettiğimizi düşünüyorum” diyen Sucuoğlu, Kıbrıs konusunun belirleyici olmaması gerektiğini ve tamamen ülke ekonomisinin ayağa kaldırılmasına yönelik çalışmaların yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Sucuoğlu, “Kıbrıs konusu belli ki daha uzun bir süre devam edecek. Bırakalım bir yerde, halkımızın önünü nasıl açabiliriz bunu konuşalım” dedi.

CTP’nin kendilerine ilettikleri metinde Kıbrıs konusunun ön planda olduğunu da aktaran Sucuoğlu, “İyice değerlendirip, iyi niyetli bir cevabımız olacak” diye konuştu.

İKİNCİ ALTERNATİF UBP-DP-YDP...

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, iki hükümet modelinin üstünde durduklarına da dikkat çekerek, CTP ile olmaması halinde, UBP-DP-YDP hükümet modelinin gündeme geleceğini ifade etti ve “İki partili yoktur, ikinci alternatif olarak görünen 29’dur” şeklinde konuştu.

Sucuoğlu, net tablonun Çarşamba günü Parti Meclisi toplantısının ardından ortaya çıkacağını söyledi.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI