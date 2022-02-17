Künye
Kıbrıs 15
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Eski sevgilisini, uygunsuz görüntüleriyle tehdit etti!
Eski sevgilisini, uygunsuz görüntüleriyle tehdit...
Müşterilerden tahsil ettiği çek ve parayı şirket hesabına yatırmadı, tutuklandı
Müşterilerden tahsil ettiği çek ve...
Piyasa değeri 10 milyon TL olan uyuşturucu davası
Piyasa değeri 10 milyon TL...
Ölümlü kazada mahkemeden detaylar!
Ölümlü kazada mahkemeden detaylar!
Ayrı yaşadığı eşinin evini bastı, küfürler savurdu!
Ayrı yaşadığı eşinin evini bastı,...

Sucuoğlu: Pazar gününe kadar bir sonuç ortaya çıkar beklentisi içerisindeyiz

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu, hükümet kurma çalışmaları kapsamında HP ve DP ile görüşmelerin sürdüğünü aktararak, "Pazar gününe kadar bir sonuç ortaya çıkar beklentisi içerisindeyiz" dedi.

17 Şubat 2022 Perşembe 18:48
103 Okunma
Sucuoğlu: Pazar gününe kadar bir sonuç ortaya çıkar beklentisi içerisindeyiz
banner108

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu, BRT ekranlarında yayınlanan ’18. Saat’ adlı programa telefon bağlantısı ile katılarak, hükümet kurma çalışmalarını değerlendirdi.

Halkın Partisi (HP) ile Demokrat Parti (DP) görüşmelerin sürdüğünü dile getiren Sucuoğlu, DP ile telefonda görüştüklerini aktardı.

“YDP ile bir sıkıntı yok o yüzden görüşmedik” diyen Sucuoğlu, DP ile bazı konularda çalışmalar yapılması gerektiğini vurguladı.

HP ile bugün yapılan ikinci görüşmeye de işaret eden Sucuoğlu, “HP’nin Parti Meclisi toplantısını bekleyeceğiz” dedi.

Sucuoğlu, artısıyla eksisiyle her şeyi değerlendirdiklerini vurgulayan Sucuoğlu, Meclisteki aritmetiğin oldukça zorlu olduğuna işaret etti.

Birçok hükümet modeli olduğunu ve teker teker tüm modellerin değerlendirildiğini de belirten Sucuoğlu, “HP’nin yanıtı önem arz ediyor. Gayet güzel bir görüşme oldu. Kendilerinden toplantılarının sonucunu bekleyeceğiz. Belli bir olgunluk ve belli bir noktaya geldiğinde biz önce MYK’yı ardından PM’yi toplayacağız. Bir şekillenme ve olgunlaşma gerekiyor. Kendilerine elle tutulan sonuç bildirmemiz gerekir. Eğer belli bir noktaya gelirse yaptığımız çalışmalar değerlendireceğiz” şeklinde konuştu.

CTP’ye yazılı bir görüşün bugün verdiklerini de aktaran Sucuoğlu, “Bir ışık görürlerse bize yanıt verecekler. Olumlu ya da olumsuz ya yazılı ya da telefon ile bir yanıt bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Pazar gününe kadar nihai bir sonuç ortaya çıkar beklentisi içerisindeyiz” diyen Sucuoğlu, Meclisteki sayısal gücün düşünülmesi gerektiğine dikkat çekti.

Zaman zaman görüş ayrılıklarının söz konusunu olduğunu ve sürekli partilerle temas içerisinde olduklarını aktaran Sucuoğlu, “Önümüzdeki süreçte sıkıntı yaratmayacak bir hükümet formulü arayışı içerisindeyiz. Salı gününe kadar belli bir süre var. İnşallah istediğimiz şekle getirir, iyi bir hükümet formülüyle halkımızın karşısına çıkarız” diye konuştu.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erhürman: UBP-HP ve UBP-DP-YDP koalisyonları daha güçlü ihtimaller
Erhürman: UBP-HP ve UBP-DP-YDP koalisyonları daha güçlü ihtimaller
Erhürman: Hükümetin ‘bu işçiler taşerona bağlı’ diyerek aradan sıyrılma lüksü yok
Erhürman: Hükümetin ‘bu işçiler taşerona bağlı’ diyerek aradan sıyrılma lüksü yok
Özersay, hükümet kurma çalışmalarını değerlendirdi
Özersay, hükümet kurma çalışmalarını değerlendirdi









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim