Sucuoğlu: Pazar gününe kadar bir sonuç ortaya çıkar beklentisi içerisindeyiz

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu, BRT ekranlarında yayınlanan ’18. Saat’ adlı programa telefon bağlantısı ile katılarak, hükümet kurma çalışmalarını değerlendirdi.

Halkın Partisi (HP) ile Demokrat Parti (DP) görüşmelerin sürdüğünü dile getiren Sucuoğlu, DP ile telefonda görüştüklerini aktardı.

“YDP ile bir sıkıntı yok o yüzden görüşmedik” diyen Sucuoğlu, DP ile bazı konularda çalışmalar yapılması gerektiğini vurguladı.

HP ile bugün yapılan ikinci görüşmeye de işaret eden Sucuoğlu, “HP’nin Parti Meclisi toplantısını bekleyeceğiz” dedi.

Sucuoğlu, artısıyla eksisiyle her şeyi değerlendirdiklerini vurgulayan Sucuoğlu, Meclisteki aritmetiğin oldukça zorlu olduğuna işaret etti.

Birçok hükümet modeli olduğunu ve teker teker tüm modellerin değerlendirildiğini de belirten Sucuoğlu, “HP’nin yanıtı önem arz ediyor. Gayet güzel bir görüşme oldu. Kendilerinden toplantılarının sonucunu bekleyeceğiz. Belli bir olgunluk ve belli bir noktaya geldiğinde biz önce MYK’yı ardından PM’yi toplayacağız. Bir şekillenme ve olgunlaşma gerekiyor. Kendilerine elle tutulan sonuç bildirmemiz gerekir. Eğer belli bir noktaya gelirse yaptığımız çalışmalar değerlendireceğiz” şeklinde konuştu.

CTP’ye yazılı bir görüşün bugün verdiklerini de aktaran Sucuoğlu, “Bir ışık görürlerse bize yanıt verecekler. Olumlu ya da olumsuz ya yazılı ya da telefon ile bir yanıt bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Pazar gününe kadar nihai bir sonuç ortaya çıkar beklentisi içerisindeyiz” diyen Sucuoğlu, Meclisteki sayısal gücün düşünülmesi gerektiğine dikkat çekti.

Zaman zaman görüş ayrılıklarının söz konusunu olduğunu ve sürekli partilerle temas içerisinde olduklarını aktaran Sucuoğlu, “Önümüzdeki süreçte sıkıntı yaratmayacak bir hükümet formulü arayışı içerisindeyiz. Salı gününe kadar belli bir süre var. İnşallah istediğimiz şekle getirir, iyi bir hükümet formülüyle halkımızın karşısına çıkarız” diye konuştu.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI