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Sucuoğlu: Pazara kadar olumlu veya olumsuz bir sonuca varacağız

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu, hükümet kurma çalışmalarıyla ilgili BRT’ye yaptığı değerlendirmede, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin önerilerine yazılı cevap verdiklerini ve buna yanıt beklediklerini söyledi.

18 Şubat 2022 Cuma 09:34
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Sucuoğlu: Pazara kadar olumlu veya olumsuz bir sonuca varacağız
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Demokrat Parti ve Halkın Partisi yetkilileriyle de hükümeti kurma yönünde görüşmelerin devam ettiğini söyleyen Sucuoğlu, “hükümet kurma çalışmalarında herhangi bir gelişme olmaması halinde Pazartesi günü öğleden sonra Cumhurbaşkanı Tatar’a görevi vereceğiz” dedi.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu, BRT’de yayınlanan ’18. Saat’ programına telefoniyen katılarak, hükümet kurma çalışmalarında gelinen süreci değerlendirdi.

Sucuoğlu, CTP’ye sundukları hükümet programı taslağına ilişkin CTP’nin verdiği yazılı metne bugün dönüş yaptıklarını ifade ederek, CTP’den cevap beklediklerini söyledi.

Yeniden Doğuş  Partisi (YDP)  ve Demokrat Parti (DP) ile de görüşmelerin devam ettiğini kaydeden Sucuoğlu, Halkın Partisi ile de iki gündür yoğun temaslar olduğunu aktardı.

Sucuoğlu, Hükümet kurma çalışmalarında Pazar gününe kadar olumlu veya olumsuz bir sonuca varılacağını kaydetti.

Bir soru üzerine Sucuoğlu, CTP nin cevabının ne oalcağını bilmediğini belirterek “diğer iki bacak devam ediyor. Halkın Partisi ve DP ve YDP ile dirsek teması devam ediyor. Bize sundukları bazı teklifler vardır onları bizde kendimiz değerlendirdik, cevabımızı sunduk. Onlardan da cevap bekliyorz” dedi.

Ulusal Birlik Partisi’nin Halkın Partisi  ile ikinci görüşmeyi de gerçekleştirdiklerini kaydeden Sucuoğlu, telefoniyen DP ile görüşmelerinin olduğunu YDP ile bir sıkıntı görülmediğini kaydetti.

Sucuoğlu artısı ile eksisi ile herşeyi değerlendirdiklerini belirterek, seçimin sonucunda çok zor bir aritmetik çıktığını kaydetti.

Sucuoğlu, “Uzun vadeli bir hükümet düşünüyoruz. 27 çok iyi bir sayı değil çok kötü bir rakam da değil.  Baştan itibaren hep arzu ettiğimiz hep 30’du -42’idi bunlar olmadı. 29 şu anda bir yerde çalışlıyor ama bir de 27 var bunlar teker teker değerlendiriliyor, zor bir süreç” dedi.

Sucuoğlu, Belli bir olgunluk ve noktaya gelindiği zaman önce MYK’yı ardından da Parti Meclisi’ni toplayacaklarını ve değerlendirmelerde bulunacaklarını kaydetti.

Faiz Sucuoğlu, hükümet kurma çalışmalarında herhangi bir gelişme olmaması halinde Pazartesi günü öğleden sonra Cumhurbaşkanı Tatar’a görevi vereceklerini de söyledi.

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