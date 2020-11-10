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Sucuoğlu resmen aday

UBP’de hafta sonu “tek adaylı” yapılacağı duyurulan olağanüstü kurultayda Faiz Sucuoğlu yeniden aday.

10 Kasım 2020 Salı 09:20
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Sucuoğlu resmen aday

UBP’de hafta sonu “tek adaylı” yapılacağı duyurulan olağanüstü kurultayda Faiz Sucuoğlu yeniden aday.

Sucuoğlu "Cumartesi günü yapılacak Olağanüstü Kurultayda aday olmaya karar verdiğimi partililerim ve kamuoyu ile paylaşmak isterim. " ifadelerini kullandı

Sucuoğlu'nun açıklaması şöyle:

İlk sırada tamamladığım UBP Olağanüstü kurultayı sonrasında yaşanan gelişmeler herkesin malumudur. Bu süreç içerisinde partinin birlik ve bütünlüğü için adaylıktan çekilmem konusunda gelen telkin ve tavsiyelere kulak vermiş ve bu konuda bir karar vermiştim. Kazanma noktasına son derece yaklaştığım UBP Genel Başkanlığı yarışından çekilmem sonrasında canım kadar sevdiğim partimin çalkantılar içerisinde yok oluşa doğru sürüklendiğini, istifaların bir biri ardına gelmeye başladığını ve partili kardeşlerimin büyük bir hayal kırıklığı içerisinde olduğunu üzülerek birkaç gün izlemek zorunda kaldım. Diğer taraftan bugüne kadar şerefle taşıdığım adımın olmadık dedikodulara malzeme yapılması da beni son derece rahatsız etmiştir. Bu süreçte çekilmek konusunda telkinin iddia edildiği ve üzerime yapıştırılmaya çalışıldığı gibi benim bir kusurumla ilgili değil, farklı bir adayın o aşamada hasbelkader tercih edilmesi nedeniyle olduğunu da öğrenmiş bulundum. Bu aşamada Ulusal Birlik Partisi tabanına olan saygım, ülkeme ve Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ne olan sevgim nedeniyle Cumartesi günü yapılacak Olağanüstü Kurultayda aday olmaya karar verdiğimi partililerim ve kamuoyu ile paylaşmak isterim. Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’ın hükümeti kurma görevi verdiği kardeşim Ersan Saner’in bu çalışmalarına herhangi bir sekte vurmayacak olan bu kararım, partimin Genel Başkanlığı içindir, Başbakanlık ya da farklı bir görev benim için geri planda olduğunun da bilinmesini isterim. Mücadelemiz partimiz Ulusal Birlik Partisi içindir, mücadelemiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti içindir ve bu mücadeleden vazgeçmeyeceğimin bilinmesini isterim.

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