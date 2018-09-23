Sucuoğlu: Rum ister diye güvenlik ve siyasi eşitliğimizden vazgeçemeyiz

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili ve Genel Başkan adayı Faiz Sucuoğlu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın New York’ta Rum oyununa gelmemesi gerektiğini söyledi.

Sucuoğlu yazılı açıklamasında,“Kıbrıs Türk Halkı, Rum öyle istiyor diye eşitliğinden, güvenliğinden, üzerinde yaşadığı coğrafyadan, iki kesimlilikten vazgeçemez” dedi.

Sucuoğlu, Kıbrıs konusunun Rum-Yunan ikilisinin yayılmacı ve uzlaşmaz tutumları dolayısı ile yıllardır kalıcı, yaşayabilir bir anlaşma ile neticelendirilemediğini kaydetti.

Faiz Sucuoğlu, Rum Yönetimi’nin bir yandan Kıbrıs Türk Halkı’nın haklarını gasp etmeye devam ederken, diğer yandan görüşme masasına yeniden dönerek Kıbrıs Türk Halkı’nı güvencesiz, topraksız, egemenlikten yoksun bırakacak tavizler koparma gayretinde olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın asla Rum oyununa gelmesi gerektiğini söyleyen Sucuoğlu, Kıbrıs Türk Halkı’nın Rum öyle istiyor diye eşitliğinden, güvenliğinden, üzerinde yaşadığı coğrafyadan, iki kesimlilikten vazgeçemeyeceğini belirtti.