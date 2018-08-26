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Sucuoğlu: Rum tarafı uzlaşma yerine düşmanlığı tercih ediyor

26 Ağustos 2018 Pazar 12:19
Sucuoğlu: Rum tarafı uzlaşma yerine düşmanlığı tercih ediyor

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs konusundaki gelişmeleri değerlendirdi ve Rum tarafını eleştirdi.

Faiz Sucuoğlu, yazılı açıklamasında, Kıbrıs Türkünün, haklarının göz göre göre gasp edilmesine boyun eğmeyecek kadar kararlı, bunları mutlaka alacak kadar da güçlü olduğunu vurguladı.

Sucuoğlu, Rum Yönetiminin Eylül ayında New York’ta Kıbrıs konusunda yapılması beklenen görüşmeler öncesinde yıllardır devam eden aşırı talepkâr, barışçı olmayan tutumunu sürdürdüğünün altını çizdi.

Rum tarafının hâlâ uzlaşma yerine düşmanlığı tercih ettiğini belirten Sucuoğlu, ister iktidar, isterse muhalefette olsun Rum siyasilerin başlıca hedefinin Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin, yani tek yanlı müdahale hakkının ortadan kaldırılması olduğunu ifade etti.

Kıbrıs Türkünün bu içerikte bir anlaşmaya evet diyerek, kendi güvenliğini, özgürlüğünü, egemenliğini yok edecek yolu açmasının söz konusu dahi olamayacağını vurgulayan Sucuoğlu, Rumların diğer bir ortak tavrınınsa, hidrokarbon arama ve sondajlarında Kıbrıs Türkünün hakkını, hukukunu yok saymak, Türk tarafınca bu konuda ortak hareket edilmesi için sunulan önerileri dışlamaya devam etmek olduğunun altını çizdi.

Sucuoğlu şöyle devam etti:

“Arkalarına İsrail ve Mısır’ın darbe ile iş başına gelen rejimini de alan Rum tarafı Türkiye ve Kıbrıs Türk Halkı’nın Kıbrıs ve bölgedeki ekonomik haklarını gasp edebileceğini sanıyorsa yanılıyor.

Türkiye ve Kıbrıs Türk Halkı barışçıdır, anlaşmadan, diplomasi ile sorunlara çare bulunmasından yanadır ancak bunlar bir sonuç vermiyorsa haklarının göz göre göre gasp edilmesine boyun eğmeyecek kadar kararlı, bunları mutlaka alacak kadar da güçlüdür. Rum liderliği artık son noktaya gelindiğinin farkına varmalıdır. Rum komşularımız ya var olan gerçekleri göz ardı etmeden uzlaşmacı bir tavır ortaya koymalı ya da başka çıkış yollarının tartışılmasına engel olmaktan vazgeçmelidir.

Rum siyasiler, silahlanmayla, yeni saldırı helikopterleri almakla, sağda solda Türk düşmanlığı yaparak müttefik toplamakla Türkiye ve bizi gerileteceklerini zannediyorlarsa yakında ne denli büyük bir yanılgı içinde olduklarını anlayacaklardır.”
(TAK)

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Son Güncelleme: 26.08.2018 15:05
Anahtar Kelimeler:
KKTCHaberKıbrısFaiz Sucuoğlu
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