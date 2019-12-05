Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Meme kanserinin en önemli 15 belirtisi
Meme kanserinin en önemli 15...
Buzdolabında 1 yıl saklanabilen elma satışa sunuldu
ABD'de 'Kozmik Kütür' satışta
Facebook'tan tartışma yaratan karar
Facebook'tan tartışma yaratan karar
Android cihazlarda kamera tehlikesi!
Android cihazlarda kamera tehlikesi!
12 yılda 286 ayrı kadınla evlendi!
12 yılda 286 ayrı kadınla...

Sucuoğlu, Sedat Hacımehmet için başsağlığı mesajı yayımladı

05 Aralık 2019 Perşembe 10:56
Sucuoğlu, Sedat Hacımehmet için başsağlığı mesajı yayımladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu; engelli camiasına büyük katkılarda bulunmuş olan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Engelli İstihdam Bölümü Sorumlusu, Kıbrıs Türk Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Sedat Hacımehmet’in hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Bakan Sucuoğlu mesajında, “Engelli camiasına büyük hizmetler ve katkılar sağlamış, Bakanlığımızın sevilen personeli, değerli mesai arkadaşımız Sedat Hacımehmet’i , kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum” ifadelerini kullandı.

BRT/

Anahtar Kelimeler:
Sucuoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ZMO ‘Dünya Toprak Günü’ dolayısı ile mesaj yayımladı
ZMO ‘Dünya Toprak Günü’ dolayısı ile mesaj yayımladı
Zaroğlu:Jeneratör alımında ısrar eden Bakanlar Kurulu şaibe altındadır
Zaroğlu:Jeneratör alımında ısrar eden Bakanlar Kurulu şaibe altındadır
Tatar: Kadınların eşit olanaklardan yararlanmaları için çalışıyoruz
Tatar: Kadınların eşit olanaklardan yararlanmaları için çalışıyoruz

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim