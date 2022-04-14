Sucuoğlu, şeffaf bir şekilde KKTC’nin durumunu anlatma imkanı bulduklarını ifade etti

Başbakan Faiz Sucuoğlu, 2022 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği anlaşmasının temel hedefinin ekonomik anlamda ayakları üzerinde durmayı başarabilecek bir KKTC yaratmak olduğunu belirtti.

Sucuoğlu, 2022 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği anlaşmasında, 13. maaş ve hayat pahalılığının durdurulması ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) özelleştirilmesine yönelik herhangi bir madde bulunmadığını söyledi.

Başbakan Sucuoğlu, BRT’de katıldığı canlı yayında, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasında imzalanan 2022 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’nı değerlendirdi.

“TEMEL HEDEF EKONOMİK ANLAMDA AYAKLARI ÜZERİNDE DURMAYI BAŞARABİLECEK BİR KKTC YARATMAK”

Sucuoğlu, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasında 2022 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği anlaşmasının bugün imzalandığını söyleyerek, 10 gündür bu konuda yoğun mesai harcandığını belirtti.

İktisadi ve Mali İşbirliği anlaşmasının temel hedefi ve özetinin ekonomik anlamda ayakları üzerinde durmayı başarabilecek bir KKTC yaratmak olduğuna işaret eden Sucuoğlu, ertelemeler ve göz ardı etmelerin ülkeyi getirdiği noktanın ortada olduğunu, bu aşamadan sonra popülizmden uzak, radikal kararları almaktan endişe duymadan kararlar alınması ve uygulanması gerektiğini belirtti.

Kamu maliyesi açısından gelirlerin artırılması, giderlerin azaltılması gerektiğini belirten Sucuoğlu, buna yönelik yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi yönünde görüş birliği bulunduğunu, son aşamaya gelen yasa tasarılarının 10-15 gün içinde Bakanlar Kurulu’na götürüleceğini söyledi.

Reformların kısa sürede hayata geçeceğini söyleyen Sucuoğlu, hayat pahalılığının verilmeyeceği ve 13. maaşların ödenmeyeceğine yönelik iddiaları yanıtlayarak, “Böyle bir durum yok. Protokolde buna ilişkin herhangi bir madde bulunmuyor” dedi.

“3 MİLYAR 200 MİLYON TL HİBE YARDIMI”

2022 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği anlaşmasında dört başlık üzerinde durulduğunu söyleyen Sucuoğlu, bu başlıkların; kamu yönetimi ve maliyesi politikaları, ekonomi ve finans politikaları, sosyal politikalar, adalet, güvenlik ve savunma politikaları olduğunu belirtti.

Sucuoğlu, şöyle devam etti:

“Bu anlaşmayla, Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC’ye 3 milyar 200 milyon TL hibe yardımında bulunmayı ve bu kapsamda altyapı yatırımı ve reel sektör projelerine 2 milyar 164 milyon TL’lik bir katkı, faaliyet ödenekleri 96 milyon TL’lik katkı ve savunma ödeneklerine 940 milyon TL’lik bir katkı söz konusu. Diğer bir başlık 1 milyar 50 milyon TL’ye kadar olmak üzere kredi yardımında bulunma taahhüt edildi. Bunlar da kamu sektörüne cari bütçe açığına katkı anlamında 500 milyon TL’lik bir katkı, kamu sektörü diğer dediğimiz 100 milyon TL’lik katkı ve reformu destekleme ödeneği olarak da 450 milyon TL’lik bir katkıyı öngörmektedir. Baktığınız zaman Anavatan Türkiye Cumhuriyeti toplamda 4 milyar 250 milyon TL’lik bir mali destek vermeyi taahhüt etmiştir.”

Bunların içinde KKTC tarafına düşen ve hızlı bir şekilde mobilize olunması gereken projeler olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yürütülecek projeler de bulunduğunu söyleyen Sucuoğlu, projeler arasında, Lefkoşa’ya 500 yataklı bir hastane yapılması ve Güzelyurt Hastanesi’nin dördüncü etabının tamamlanmasının da yer aldığını belirtti.

Sucuoğlu ayrıca AMATEM projesinin sonuçlandırılması, sağlık alanında tıbbi teçhizat alımı, polisin güçlendirilmesi, Geçitkale’ye itfaiye ve karakol kurulması, çocuk ve gençlik merkezleri, Yenierenköy’e 18 yaş üstü engelli aile dayanışma projesi, e-devlete ilgili projeler gibi farklı alanlarda projeler bulunduğunu ifade etti.

“ANAVATANIN GAİLESİ EKONOMİK OLARAK KENDİ AYAKLARI ÜZERİNDE DURAN BİR KKTC’DİR”

Yıllar önce yapılması gereken ancak çeşitli nedenlerle yapılamayan projelerin bir an evvel başlatılması gerektiğine işaret eden Sucuoğlu, “Anavatanın gailesi ekonomik olarak kendi ayakları üzerinde duran bir KKTC’dir” dedi.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) özelleştirilmesine yönelik bazı iddialar bulunduğunu söyleyen Sucuoğlu, özelleştirmeye veya bir şirkete üretim devri gibi bir durumun söz konusu olmadığını kaydetti. Sucuoğlu, “Bu konuda gerginlik yaratmanın anlamı yok” dedi.

“AÇIK VE ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE DURUMU ANLATTIK”

Başbakan Sucuoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüşmesinin olumlu bir ortamda geçtiğini, açık ve şeffaf bir şekilde KKTC’nin ekonomik ve sosyal durumunu anlatma imkanı bulduklarını ifade etti.

Çalışmaların devam edeceğini söyleyen Sucuoğlu, “Yapmamız gereken ev ödevlerimiz vardır. Bunları ötelemenin anlamı kalmamıştır” dedi.

Sucuoğlu, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasında ilişkileri sağlam temele oturtma ve kurumsal bir yapı kurmanın önemine vurgu yaptı.

Protokolde, 13. maaşın ve hayat pahalılığının kaldırılacağına yönelik madde olmadığını söyleyen Sucuoğlu, ödeme noktasında hükümetin elinden geleni yapacağını belirtti.

Sanal betle ilgili yasa tasarısının son noktaya geldiğini, Bakanlar Kurulu’nda görüşüleceğini, tapu harçları, yabancılara gayrimenkul satış konularına ilişkin yasa tasarılarının üç ay içinden Meclis’ten geçirilmesini hedeflediklerini söyleyen Sucuoğlu, bu gibi adımlarla ekonomik çarkın hızlanmasının sağlanacağını kaydetti.