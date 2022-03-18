Sucuoğlu: Sendikaların önerilerini değerlendireceğiz

KTAMS, HAK-SEN, GÜÇ-SEN, KOOP-SEN, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, KAMU-SEN ile DEV-İŞ ve HÜR-İŞ’e bağlı sendikalar, hayat pahalığının halka yansımasını en aza indirgemek için bir dizi öneri hazırladı.

Bu öneri ve taleplerini düzenledikleri basın toplantısı ile paylaşan sendika temsilcileri, önerileri Başbakan Faiz Sucuoğlu’na da ilettiler.

Sendikalar adına konuşan Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Başkanı Güven Bengihan, ekonomik sıkıntılar nedeniyle, halkın alım gücünün her geçen gün gerilediğini anımsatarak, akaryakıt, elektrik, süt ve herşeye gelen zamlardan dolayı endişeli olduklarını belirtti.

Halkın alım gücünün korunması ve ülkede daha iyi yaşam koşulları yaratılması için bir dizi öneriler hazırladıklarını kaydeden Bengihan, “Ancak bunun için de ‘nereden bulursan bul’ demiyoruz. Kaynak olacak tasarruf tedbirleri için de önerilerimizi hazırladık” dedi.

Başbakan Faiz Sucuoğlu da son 10 yılların en sıkıntılı sürecinden geçilmekte olduğuna işaret ederek, buna karşı hep birlikte hareket etmek ve zorlukları göğüslemek gerektiğini belirtti.

Önceki gün ekonomik örgütlerle toplantı yaptıklarını ve bundan böyle rutin toplantılar yapıp, beraber hareket etme kararı aldıklarını anlatan Başbakan, ana muhalefetin de dahil olacağı bir Ekonomi Üst Kurulu oluşturulacağını söyledi.

Sucuoğlu, yaz mevsiminin geliyor olması nedeniyle pandemide azalma beklentisi içinde olduklarını, ancak bu sırada Rusya – Ukrayna savaşının çıktığını vurgulayarak, “Bir de dünyada ekonomi, hammadde ve temel gıda maddelerini etkileyen bir savaş çıktı.” dedi.

Hammadde fiyatlarının 3 misli arttığını, taşımacılık ücretlerinin de buna bağlı yükseldiğini dile getiren Sucuoğlu, tüm dünya ve Avrupa gibi Anavatan Türkiye ile Güney Kıbrıs’ın da aynı durumda olduğunu belirtti.

Savaşa bağlı olarak akaryakıt ve dövizde artışların yaşandığını da kaydeden Sucuoğlu, halkın alım gücünün düştüğünü, özel sektör ve küçük işletmelerin de sıkıntılarla mücadele ettiğini ve buna bağlı olatak sigorta yatırımlarında sıkıntılar yaşadıklarını anlattı.

Başbakan Sucuoğlu, günlerdir hükümet olarak bu gemiyi batmadan nasıl yüzdürebilecekleri mücadelesi verdiklerine vurgu yaparak, uzmanlarla, odalarla hızlı bir şekilde başlayan görüşmlerin sürdüğünü ve sendikalarla da bu süreçte birlikte mücadele etmek istediklerini söyledi.

Sucuoğlu, “Sendikaların önerilerini değerlendireceğiz, Bu sıkıntılı süreçten nasıl çıkabiliriz, bunu hep beraber yürütme taraftarıyız. Diğer platformlardaki konuşmalarımda da net olarak söyledim. Ya hep beraber çıkacağız, ya da hep beraber batacağız. Bu kadar nettir. Gelinen nokta budur. Bu ülkeyi seven herkes, hepimiz elimizi taşın altına koyup ne gerekirse, zümresel, kişisel menfaatler değil, toplumsal, halkın menfaatleri için ne gerekirse yapma kararlılığındayız. Başka da alternatif yoktur. Buraya gelip, düşünce ve önerilerinizi bizimle paylaşmanızı değerli buluyorum ve bu konuda da çalışmalar yaparak, yapılabilecek şeylerse hep birlikte bu süreçten en kısa sürede halkımızı çıkaracağız başka bir alternatimiz de yoktur” dedi.

Başbakan Sucuoğlu’nun ardından yeniden söz alan Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Başkanı Güven Bengihan sendikaların da üzerlerine düşen görevler olduğunu ifade ederek, emek örgütlerinin de içinde bulunacağı bir çalışma grubu oluşturulması durumunda kendilerinin uzman kadrolarla bu gruplarda yer almaya hazır olduklarını söyledi.