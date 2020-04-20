Sucuoğlu: “Sistem 21 gün/24 saat açık, panik yapmayın”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, bin 500 TL’lik ek katkı için kurulan sisteme, 10 dakika içerisinde binlerce kişi girmeye çalışınca sistemin kısa süreliğine çöktüğünü, ama şu anda çalıştığını belirterek, “Şu anda yapılan müracaat 21 gün 24 saat çalışacak.

İllaki sabah girmelerine gerek yok, gece de girebilirler.

Herkese bol bol zaman var, panik yapmayın” ifadelerini kullandı.

“İLK ÖDEMELERİN BU HAFTA CUMA GÜNÜ YAPILABİLECEK”

İlk ödemelerin bu hafta Cuma günü yapılabileceğini söyleyen Bakan Sucuoğlu, “illaki Mayıs’ın 4’ü olmayacak. 10 Mayıs’a kadar müracaatları kabul edilecek, bu arada da belirli periyotlar halinde ödemeler yapılacak” ifadelerini kullandı.

Kaynak : Kıbrıs Postası