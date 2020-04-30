Sucuoğlu: Size bir müjde vereyim…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Balanı Faiz Sucuoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle işletmelerin zorunlu kapalı olduğu dönemdeki ihtiyat sandığı ve sosyal sigorta yatırımlarını devletin üstleneceğini açıkladı.

Haber Kıbrıs WEB TV’de “Markaj” programında Ali Baturay’ın sorularını cevaplandıran Bakan Faiz Sucuoğlu, işletmelerin kapalı olduğu dönem için KKTC vatandaşlarının sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımlarını devletin yapacağını söyledi.

Bununla ilgili çalışmaların sürdüğünü belirten Sucuoğlu, bu yönde gelen vatandaş sorularına “Size bir müjde vereyim” diyerek, hem işverene katkı olması, hem de çalışanın kaybının olmaması için böyle bir uygulama yapacaklarını vurguladı.

Faiz Sucuoğlu, halen KKTC vatandaşı çalıştıran ve yine KKTC vatandaşı istihdam edecek olan işletmelere bazı başka avantajlar daha sağlayacaklarını söyledi.

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