Sucuoğlu: Son günlerin konusu Dome Otel

UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu, Dome Otel'in 2008 yılında ihaleye çıkılmadan aylık 8 bin 700 TL'ye kiralandığını belirterek aynı dönemde ihaleye çıkılarak Lefkoşa'daki Saray Otel'in ise 90 bin 300 TL'ye kiralandığına vurgu yaptı.

Sizlere KKTC’de yaşanan gerçek ve ibret dolu bir hikaye anlatacağım diyen Sucuoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Sizlere KKTC de yaşanan gerçek ve ibret dolu bir hikaye anlatacağım;

Son günlerin konusu DOME Otel.



2008 yılında dönemin hükümeti 4 yıldızlı 176 odalı Girne'nin en güzel yerinde Vakıfların idaresinde olan bu Otelimizi ortalama ayda 8700 TL kira bedeliyle 10 yıllığına, başında CTP milletvekili olan sendikaya kâr ortaklığı şeklinde bir mukavele ile kiralıyor . Yanlış okumadınız 8700 TL. Tabi ki ihalesiz adrese teslim.Yaklaşık ayni dönemde 3 yıldız 56 odalı Lefkoşa merkezdeki vakıfların idaresindeki Saray Otel ise ihaleye çıkılarak aylık 90300 TL kiralaıyor. Yanlış okumadınız Dome Otel aylık 8700 TL. Saray Otel 90300 TL.On yıl, Mayıs 2018 de doldu. Şimdiki dörtlü koalisyon ayni şartlarda ayni sendikal şirkete kiralamak için herşeyi deniyor. Bunun vicdanlarda kabul görmesi mümkün değildir. Artık ülkemizde doğru işlerin yapılması zamanıdır. Unutulmaması gereken ise iki yanlışın bir doğru etmediği gerçeğidir."