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Sucuoğlu SOS Çocuk Köyü’nü ziyaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu SOS Çocuk Köyünü ziyaret etti.

16 Eylül 2019 Pazartesi 11:15
Sucuoğlu SOS Çocuk Köyü’nü ziyaret etti

SOS Çocuk Köyü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Akter Bakan Sucuoğlu’na SOS Çocuk Köyü’nü gezdirerek çalışmalar ile ilgili detaylı bilgi verdi. Ziyarette SOSÇocuk Köyü personelinin özel bir tüzük altında, sosyal güvenlik konularında nasıl desteklenebileceği konusu da ele alındı. Bakan Sucuoğlu imkanlar ölçüsünde SOS için ellerinden gelen her türlü katkıyı sağlayacaklarını kaydetti.

1- 6 yaş arası çocuklara yılın 11 ayı kesintisiz okul öncesi bakım ve eğitim veren SOS Kreş ve Anaokulunu ziyaret eden Bakan Sucuoğlu, çalışma atölyelerinde çocukları yerinde gözlemledi.

Bakan Sucuoğlu, farklı nedenlerden dolayı ebeveyn bakımını kaybeden çocuklar ve gençler için aile tipi bakım sistemi de sağlayan SOS Çocuk Köyü’nde, ev ziyaretinde de bulundu ve SOS anne ve çocukları ile kahve içerek sohbet etti. SOS Çocuk Köyleri, dünyanın en büyük, bağımsız, kar amacı gütmeyen sosyal gelişim organizasyonlarından biri olarak 135 ülkede hizmet veriyor.

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Faiz SucuoğluHaberKıbrısGüncelGündem
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