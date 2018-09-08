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Sucuoğlu: Stokçulara göz yumuluyor

08 Eylül 2018 Cumartesi 10:09
Sucuoğlu: Stokçulara göz yumuluyor

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Faiz Sucuoğlu, patates fiyatının arttığını, haksız kazancın söz konusu olduğunu belirtip “stokçular ve fırsatçılara neden göz yumuluyor?” dedi.

Sucuoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, şunları dile getirdi:

“Bugün aldığım bir bilginin doğruluğunu tespit ettikten sonra, sizlerle paylaşmak istiyorum.

Son günlerde piyasaya sunulan Patates 2018 Mayıs ayı ürünüdür. Toptancılar kilosunun 1,5 - 2 TL arası Perakendecilere, perakendeciler ise 2-2,5 TL /kg satış fiyatı ile satıyordu.

Birkaç gün önce, binlerce ton stoku olan aracılar keyfi bir kararla toptan Patatesin kilo fiyatını 6 TL ye yükseltmişlerdir. Bugün itibarıyla patates, vatandaşa kilosu 7,5 - 8 TL satılıyor. %300 üzerinde haksız kazanç söz konusudur.

Bu artışın döviz kuru artışıyla ne ilgisi var? Ekonominin yerlerde süründüğü, vatandaşın alım gücünün dibe vurduğu bu süreçte stokçular ve fırsatçılara neden göz yumuluyor?

Sözde değil özde denetimler neden yapılmıyor? Bunun özürü ve kabul edilebilirliği yoktur. Bunun adı kimse kusura bakmasın ama “beceriksizliktir”.” 

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